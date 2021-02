Sigue la intensa búsqueda de Tomás en Lebu: Alcalde aseguró que “hay mucha fe de que se va a encontrar”

“Hay mucha fe de que se va a encontrar”, con estas palabras el alcalde de Lebu, Cristián Peña, describió el sentimiento que existe en la comunidad de dicho municipio y en las cientos de personas que participan en la intensa búsqueda del niño Tomás, de tres años y medio que se mantiene desaparecido en la zona.

En conversación con Ciudadano ADN, el líder comunal señaló que “es difícil para el territorio, esto nos toca a todos, y cuando hay una tragedia, algún dolor en el territorio de Arauco nos duele a todos por igual. Seguiremos con la esperanza de que se pueda encontrar, hay mucha gente que está trabajando en ello y yo tengo esperanza de que se pueda llegar a un resultado“.

En ese mismo sentido, Peña agregó que la confianza sigue estando en el personal especializado que llegó a la zona donde se vio por última vez al niño, y que ha sido “peinada” por muchas personas.

“La búsqueda ha sido incesante, no ha parado, pero lamentablemente ha sido infructuosa, no hay indicios de lo que ha sucedido (…) Esperar que la policía especializada que está en el lugar con medios tecnológicos para seguir investigando pueda dar luces de lo que ocurrió. Es complejo el panorama, es compleja la situación porque no hay una huella a seguir, no hay una sola teoría a seguir, es difícil ademas por la situación, porque es un niño que no tiene siquiera cuatro años”, puntualizó el alcalde.

En tanto, al ser consultado sobre la familia del niño, el edil llamó a no hacer juicios de valor, apuntando a que la desaparición de Tomás ha generado mucha angustia en la población en general y que “la familia está encerrada en su casa. Hay mucha bronca con la familia”.