En alerta se encuentran las autoridades de salud del Maule tras importante aumento en casos de contagios en Talca

La comuna de Talca sigue creciendo en los casos nuevos de coronavirus, y durante esta semana ha liderado las cifras de contagio a nivel regional.

Según la seremi de Salud, Marlenne Durán, del total de casos activos en la comuna, el 52% está sin nexo epidemiológico, y un 35% corresponde a un nexo familiar.

“De las personas activas en este minuto en la comuna de Talca, no presentan nexo epidemiológico, es decir, no saben donde se contagiaron, no estuvieron con ninguna persona que ellos sepan que es positiva. Por lo cual, es probable que estas 112 personas, se hayan contagiado en alguna fila de supermercado, de alguna tienda o comprando en semanas anteriores”, señaló.

Además agregó que “es tremendamente importante hacer un llamado a las personas de la comuna de Talca que deben mantenerse en sus casas“.

La autoridad regional indicó que si bien la tasa de incidencia en la comuna es de 91, sí Talca sigue con el aumento de contagios comunitarios, esta se elevará y podría retroceder en el marco del plan “Paso a Paso”, entrando a Fase de Transición, o directamente a cuarentena en las próximas semanas.