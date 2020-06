Pescadores artesanales de Valparaíso decidieron suspender festividades de San Pedro para prevenir contagios por Covid-19

En horas de este sábado, la tradicional celebración de San Pedro, programada para el lunes 29 de junio, fue suspendida por materias de sanidad y salubridad debido a la pandemia por Covid-19 en la ciudad de Valparaíso.

Manuel Rojas, presidente de la caleta de pescadores “El Membrillo”, entregó más detalles. “Una vez cayendo la cuarentena, ya no se pudo hacer, así que no descartamos que una vez que se levante la cuarentena hacer algún agradecimiento a nuestro santo patrono“, señaló.

“Hemos seguido la sugerencia del Gobierno, que somos de la primera cadena productiva, y nosotros no hemos dejado de trabajar, a riesgo de nuestras vidas. Pero ahora con la cuarentena se nos achicó el espacio. Podríamos trabajar en la merluza, pero no se puede porque la gente no baja a la caleta”, afirmó Rojas.

Fue el comandante Ricardo Alcaíno, capitán de puerto de Valparaíso, quien aseguró que esta decisión fue acordada en conjunto entre los pescadores y la capitanía de puerto. Más allá de la cancelación del evento, se habla de una postergación. “En coordinación con los presidentes de los sindicatos, se tomó la decisión en conjunto de, más que suspender, posponer la actividad religiosa tradicional de San Pedro y San Pablo, viendo la posibilidad de poder trasladarla más hacia el futuro, inicialmente a fin de año”

Con este anuncio, el próximo lunes será una fecha de recogimiento para los pescadores porteños. En Concón, fueron los hombres de mar quienes decidieron suspender esta celebración a la espera de que la pandemia acabe y vuelva con la tradicional celebración de la merluza frita y la copa de vino en plena caleta.