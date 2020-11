Directora nacional de Sernatur sobre apertura de fronteras: “La industria entiende que aquí tenemos que ser muy responsables”

Esta semana comenzó a aplicarse el plan Paso a Paso de apertura de fronteras, que permite el ingreso de extranjeros no residentes en el país. Hay tres medidas que contempla este proceso: gradualidad, seguridad y trazabilidad, siendo el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago el único punto de ingreso a Chile.

La decisión del gobierno y la autoridad sanitaria ha sido objeto de dudas y cuestionamientos desde la comunidad científica, especialmente de integrantes del Consejo Asesor Covid-19. Lo cierto es que la llegada de turistas ha permitido la reactivación del comercio, que se encontraba en crisis producto de la pandemia.

A modo de análisis, la directora del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), Andrea Wolleter, conversó con Tu Nuevo ADN acerca de esta planificación, el balance de esta reapertura y cómo ha incidido en el comercio.

Leer también Nacional MTT informó que 921 extranjeros no residentes han ingresado a Chile tras apertura gradual de fronteras Nacional Consejo Asesor Covid-19 tras reapertura de fronteras: “El problema es reemplazar la cuarentena por un sistema de vigilancia que aún no está funcionando” Nacional PCR negativo, declaración jurada y app: este es el protocolo para la reapertura de las fronteras de Chile

“Para nosotros, desde el punto de vista de la industria turística, es un paso muy importante el que se está dando. Hay requisitos obviamente porque tenemos que hacerlo de forma gradual, también cuidando mucho las medidas sanitarias y entendiendo que estamos en un contexto de pandemia. Tenemos que ajustarnos a todos los procedimientos y dictámenes que ha hecho la autoridad sanitaria”, señaló Wolleter.

Agregó que “en ese sentido, efectivamente hay requisitos que se tienen que cumplir para la entrada a Chile, como el PCR, que tiene que estar tomado como máximo 72 horas de anticipación, se tiene que llenar una declaración jurada, además un seguro que cumpla con toda la cobertura Covid y además se le hace un seguimiento por los primeros 14 días que se encuentra en nuestro país”.

Respecto de la trazabilidad, Wolleter apuntó que “el Ministerio de Salud es el que hace este seguimiento permanente con los datos del C19 que se llenan y luego se hace el seguimiento de 14 días, en los cuales se encuentra en nuestro país”.

La directora del Sernatur también comentó el retorno de 48 personas a su lugar de origen, ya que no cumplían con los requisitos para ingresar al país: “Efectivamente las personas que no cumplen con los requisitos tiene que volver y no pueden entrar. Aquí tenemos que hacer un trabajo conjunto, entre todos, tanto los públicos, privados, las líneas aéreas. Hemos hecho un trabajo importante de comunicación”.

Acerca de las críticas de los especialistas ante este plan, versus la necesidad de la reactivación de turismo, Wolleter subrayó que “aquí hay que buscar un balance. Hemos sido también como país muy cuidadosos en cada una de las medidas que se han ido tomando, también en la apertura, que se ha hecho de forma muy gradual”.

“Por eso se ha hecho lo mismo en los viajes interregionales, que se permiten entre comunas en fase 3 o 4, a vecinos que están en esas fases, es gradual y con medidas sanitarias que resguarden la llegada de las personas a los distintos destinos. Todos tenemos que hacer los esfuerzos correspondientes para cuidarnos, pero también ir reabriendo ciertos espacios y recuperando de forma muy gradual la industria turística. La gente ha demostrado que quiere respetar las medidas sanitarias y tenemos que estar comunicando”, explicó.

La implementación de protocolos será vital para la fase de reapertura de servicios de alojamientos turísticos 🏠. Descarga los insumos gráficos que te ayudarán a implementar los protocolos sanitarios y guía de buenas prácticas. 👉https://t.co/JCZMalWkPX #PlanViajarXChile 🇨🇱 pic.twitter.com/pbeLKcFlAs — S e r n a t u r (@Sernatur) November 25, 2020

El “turismo interno”

Una de las iniciativas que Sernatur ha llevado a cabo en el último tiempo es el fomento al turismo nacional o “interno”. “Una de las mayores prioridades que hace tiempo venimos trabajando, pero hoy día, con más fuerza, es el desarrollo del turismo interno. Hemos trabajado nuevos contenidos, experiencias, rediseñamos todo nuestro sitio para poder visibilizar de mejor manera cada uno de los destinos y también hemos ido acompañando la reapertura”, remarcó Wolleter.

Explicó también que se ha hecho un trabajo conjunto con la industria turística —hoteles, restaurantes y otros— y se han elaborado seis protocolos y 12 guías de recomendación. A esto se suma un certificado en el que un negocio puede señalar que cumple con las medidas sanitarias para atender visitantes.

“La industria también entiende que aquí tenemos que ser muy responsables en la reapertura, los protocolos tienen que aplicarse, porque tenemos que cuidarnos, entre todos cuidar a los turistas también, las mismas comunidades que tienen temores y eso hay que irlo trabajando”, afirmó.