Secretario del Colegio Médico y polémica con el Minsal: “Prefiero quedar como mentiroso, pero que no bajen los sueldos de los médicos”

El secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, conversó con Tu Nuevo ADN acerca de la polémica entre el gremio y el ministro de Salud, Enrique Paris por los sueldos de los médicos del sector público. Precisamente durante esta jornada, el secretario de Estado aseguró que “no se va a bajar ningún sueldo, no se pueden bajar los sueldos, las contrataciones para los médicos se rigen por diferentes leyes”.

Respecto a esta situación y su contexto, Bernucci afirmó que “hice unas declaraciones el viernes en la mañana, en donde estábamos comentando las movilizaciones que estaba haciendo el personal de salud primaria. La verdad es que nosotros como Colegio no adherimos a ese paro, pero sí solidarizamos con las demandas que ellos hacían, principalmente porque en la discusión del Presupuesto de Salud no hubo mayor interacción con los colegios profesionales”.

El especialista explicó, acerca del debate del Erario, que “nosotros dijimos que esto también afectaba a los médicos, porque el sueldo que se le paga a los médicos en los servicios de salud y consultorios depende de una parte fija y de unas asignaciones que se llaman transitorias, y ya se nos ha dicho en varios servicios de salud a nivel nacional que esas asignaciones iban a ser recortadas, ya que no había presupuesto extra para poder pagarlas“.

Leer también Nacional Cámara aprobó en general Presupuesto 2021 y este martes se realizará votación en particular Nacional Ministro Paris y polémica por sueldo de los médicos del sector público: “No hay posibilidad de bajarlos” Nacional Candidato a reemplazar a Izkia Siches en el Colegio Médico: “Mi crítica principal es que somos un gremio, no una organización política”

“Fue lamentable que el Presupuesto de este año, según tenemos visto, no incluye un aumento en esa glosa. Los incrementos que el ministro Paris ha dicho van por otro lado, tienen que ver con la compra de la vacuna y otras implementaciones“, puntualizó Bernucci.

Acerca de los dichos de Paris sobre la entrega de bonos a los médicos, el secretario nacional del Colmed subrayó que “el bono no lo ha recibido ningún médico a lo largo de Chile y eso lo dijo el viernes, pero tengo entendido que hoy (lunes) no lo aclaró ni lo descartó. Si él afirma en televisión abierta que los sueldos de los médicos no se verán afectados, no me queda más que contentarme. Prefiero quedar como mentiroso públicamente, pero que no se bajen los sueldos de los médicos“.

“Personalmente he sido tratado de mentiroso dos veces en televisión abierta y nuestro código de ética tiene cierta reglamentación para tratar la relación entre dos médicos colegiados“, recordó Bernucci, en alusión a que Paris no sólo es miembro de gremio, sino que también fue su presidente.