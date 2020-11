Paro de trabajadores de la salud se extenderá por 48 horas: Pidieron apoyo de la población

Un total de 15 gremios de trabajadores de la salud adhirieron al paro nacional de 48 horas, para este jueves 12 y viernes 13 de noviembre, lo que pidieron apoyo a la población ante las solicitudes que realizan al gobierno para que “cumpla sus compromisos” con el sector.

Al respecto, la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), Patricia Valderas, señaló que “la pandemia no ha terminado, el próximo año será igual de difícil que el actual y los recursos no son suficientes. El gobierno manipula la información. Hoy hay más camas críticas, pero el número de camas total es muy inferior; lo real es que el presupuesto del próximo año será un 3.2% menor al actual. Los funcionarios se encuentran sobre exigidos y han sido maltratados, cuando más se necesita que el sistema de Salud funcione, pero parece que para el presidente y el ministro no somos importantes”.

Todo esto, luego que los funcionarios aseguraran que hubo una “reunión fallida” con el ministro de Salud, Enrique Paris, lo que motivó justamente la molestia y la convocatoria a la movilización.

El paro contempla una concentración cerca del mediodía de este jueves en Plaza Baquedano de los funcionarios paralizados.

Además, dentro de las solicitudes que se hacen al Ejecutivo, está la remoción del nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, Alfredo Dougnac, “porque no es una figura respetable para los gremios que ven en él una figura manchada por acusaciones de abuso y misoginia. Dugnac se encuentra acusado de acosar y ofender a enfermeras. En el medio son conocidas sus declaraciones respecto a que ‘las enfermeras no necesitan ser inteligentes, basta con que sean bonitas'”.

Gremios de la Salud inician Paro de 48 horas, convocan a la población a unirse a sus acciones para exigir un sistema de salud digno https://t.co/KZPMV8RWDS — FENATS NACIONAL (@FENATSNACIONAL) November 11, 2020