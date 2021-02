Peso a Peso: Así Caja Los Andes te ayuda a ahorrar

Ahorrar es difícil, no solo por los complejos tiempos actuales, sino porque muchos no tenemos desarrollado este hábito. Hemos aprendido a gastar, pero no a ahorrar.

Evitar los gastos innecesarios o excesivos ahorrando ese dinero es la base del buen manejo de las finanzas familiares, formando un fondo al que podrás recurrir en caso de cualquier eventualidad. El primer paso es observar cada uno de tus gastos. Si gastas $10.000 en algo innecesario y lo pagas con una tarjeta de crédito que no puedes pagar, deberás $13.000 a fin de año. Si no haces esa compra y guardas la plata…tendrás a tu favor $10.500 a fin de año. Entonces, evita gastos innecesarios y más aún si es con deuda. Elige de que lado quieres estar: ¿De la deuda o del ahorro?

En otras palabras: Si el sobreendeudamiento es una “enfermedad silenciosa”, porque se va acumulando mes a mes y peso a peso, el ahorro es una virtud silenciosa, porque va sumándose mes a mes, pero a tu favor. Al principio no se ven avances sustanciales, pero con constancia, los resultados se empiezan a notar

¿Cómo pongo en marcha un plan de Micro Ahorro?

Ponte metas simples, alcanzables y a corto plazo: juntar dinero para mejorar un espacio en tu hogar, cambiar el computador de tu hij@ son algunos ejemplos. Al ir lográndolas, ahorrar te estimulará efectivamente.

Empezar a ahorrar de a poco te permitirá evitar caer en créditos caros, como los avances en efectivo, en caso que tengas una emergencia. La idea es ir, peso a peso, formando un colchón para imprevistos.

¿Cómo te ayudaremos a iniciar tu plan de ahorro?

En Caja Los Andes tenemos dos alternativas. Revísalas a través de nuestro plan de ahorro “Peso a Peso” y define cuál se ajusta más a tus necesidades. Encuéntralas aquí.