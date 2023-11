Luego de un intento fallido: Gobierno confirma la expulsión de migrantes venezolanos del país

Durante la semana pasada se dio a conocer sobre el fallido intento que tuvo el Gobierno de expulsar a migrantes venezolanos de Chile, luego de que las autoridades de dicho país no autorizara el arribo de sus compatriotas.

Frente a ello, este lunes la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció que se ha llevado adelante la expulsión de los migrantes venezolanos del país.

Cabe señalar, que el vuelo programado para la semana pasada no pudo despegar de Chile, ya que las autoridades aeronáuticas de Venezuela no autorizaron el ingreso de los migrantes que pretendían ser expulsados de nuestro país.

Gobierno confirma expulsión de migrantes

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó durante esta jornada que “Las expulsiones administrativas están a la espera de poder reagendar los vuelos y en torno a eso se ha estado trabajando y esperamos que sea lo antes posible. Las expulsiones judiciales se están concretando y estamos a la espera de poder continuar con las expulsiones administrativas”.

En esa línea, la ministra Vallejo señaló que “nuestro Gobierno cumplió con todos los requisitos para poder proceder con esa expulsión de carácter administrativa y hubo una dificultad, que no vale la pena entrar en el detalle, por parte del otro Gobierno y, por lo tanto, hemos insistido en todas las gestiones y las comunicaciones diplomáticas para poder reagendar aquello”.

Las expulsiones

De acuerdo al Servicio Nacional de Migraciones, hay cuatro personas de nacionalidad venezolana que salieron del país en vuelos comerciales durante esta jornada. En tanto, otros cuatro migrantes del mismo país saldrán de Chile este martes y miércoles. De momento, estas personas se encuentran detenidas.

Otras cuatro personas presentaron recursos de amparo y la corte estableció orden de no innovar. En ese sentido, producto de la decisión judicial, la PDI quedó impedida de concretar su expulsión y fueron dejados en libertad. Cabe señalar, que dichas personas no contaban con antecedentes penales, sino que la orden de expulsarlos era por entrar a Chile por pasos no habilitados.