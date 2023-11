“Hay rabia y frustración de la ciudadanía”: Javier Macaya defiende la frase “que se jodan” de la campaña del A Favor a la nueva Constitución

De cara al plebiscito del 17 de septiembre, la frase “que se jodan” ha generado controversia al aparecer en la franja de la opción A favor. La expresión, pronunciada por una actriz que interpreta a una enfermera, ha sido objeto de amplias críticas. Y en medio del encendido debate en torno a la propuesta de nueva Constitución del Consejo Constitucional, el senador Javier Macaya defendió este enunciado.

El también presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), abordó la polémica en una entrevista con Canal 13. Según Javier Macaya, la frase busca interpretar la rabia y frustración que sienten millones de chilenos hacia el gobierno. En el spot, la actriz menciona: “Los que creían que Chile se iba a sanar con fuego en las calles, ahora quieren seguir con la Constitución que hay. Yo les digo que manden su revolución a cuarentena. Gracias por nada (…) Yo voy a votar A favor, y que se jodan“.

Ante este spot, el senador de la UDI explicó que la intención de la frase es reflejar el descontento ciudadano hacia el gobierno y su gestión. “Hay un sentimiento de interpretar una rabia. Una frustración que ven los chilenos a un gobierno que durante los Panamericanos se dedicaba a bailar, a ver competencias deportivas. Mientras había asesinatos, secuestros”, sostuvo el timonel del partido de Chile Vamos.

Cuestionó al gobierno por su participación en los Panamericanos

Más adelante, Javier Macaya señaló que “yo no tengo nada contra que las personas que nos dedicamos a lo público hagamos deporte y tengamos actividades de nuestra vida cotidiana mostrándoselas a la ciudadanía. Pero yo creo que hay rabia y frustración de la ciudadanía cuando se ve al Gobierno, a sus ministros, al presidente, bailando en una ceremonia panamericana, andando en bicicleta, que se sube a las 10:00-11:00 de la mañana”.

“Esa rabia, esa frustración, ese sentimiento que hoy día tienen los chilenos, tratamos de interpretarlo“, añadió.

Criticó la campaña del En Contra

Posteriormente, el senador de la UDI reiteró en su defensa a la frase y criticó la campaña de quienes están por el En Contra. “Es parte de la respuesta a una campaña plagada de mentiras respecto al contenido mismo del texto que han hecho los partidarios del En Contra (…). Es tratar de interpretar ese sentimiento de frustración de los millones de chilenos que ven que un gobierno trata de decir ‘yo no tengo incumbencia, no me voy a meter en este'”, pero, sin embargo, “tiene a todos sus partidos desplegados haciendo campaña“.

“Se inscribieron formalmente desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista en el En Contra“, complementó.

Luego agregó: “Y es decirles ‘bueno, ustedes, los mismos que indultaron, que fueron al Tribunal Constitucional por la Ley de Migración, que tenemos hoy día las listas de esperas más gigantescas que han existido en la historia de Chile, son los que le están pidiendo a los chilenos votar En Contra. ¿Ustedes van a estar En Contra o prefieren que esto se cierre?’“.

Finalmente, acerca del enunciado “que se jodan”, Javier Macaya expresó que tiene “el sentido de interpretar la rabia y frustración que hoy día tienen millones de chilenos cuando ven que la política no ha estado a la altura“.