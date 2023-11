“Es una pregunta incómoda”: la respuesta de Carolina Tohá a Pablo Aguilera sobre futuro político

La mañana de este miércoles, la vicepresidenta Carolina Tohá respondió a la pregunta sobre si se ve como presidenta de Chile en el futuro, interrogante que definió como “incómoda” durante su conversación con La Mañana de Pablo Aguilera en Pudahuel.

Es que algunas de las últimas encuestas de cara a una futura carrera presidencial, la ministra del Interior y Seguridad Pública, ha aparecido como una de las cartas del oficialismo para llegar a La Moneda.

“Pregunta superincómoda”

“(Es una pregunta) incómoda”, afirmó la vicepresidenta Tohá en respuesta a Pablo Aguilera sobre esta carrera por el sillón presidencial. “Es superincómoda porque yo estoy en un trabajo que es muy complicado, muy urgente y si empiezo a verme o a preguntarme eso y las personas empiezan a preguntárselo va a ser muy difícil que yo lo que yo decida lo voy a tener que medir con otros parámetros”.

“Las cosas que hacemos en el Ministerio del Interior tienen que ver con nuestra tarea de coordinación política de seguridad, de descentralización, de control de situaciones complejas que hay en el país y si nos ponemos a hacer otros cálculos, no podemos hacer esa pega bien, entonces yo me concentro en mi trabajo ahora y creo que eso es lo que me corresponde”, agregó la autoridad de Gobierno.

En esa misma línea, la secretaria de Estado expuso que si bien hablar de una carrera presidencial no viene a lugar, “es muy importante el futurismo, porque Chile es un país que tiene muchas posibilidades, con muchas fortalezas, tenemos herramientas para enfrentar los problemas que tenemos si nos ponemos de acuerdo en cómo hacerlo, pero para eso hay que ser capaces de mirar al futuro, decir qué queremos lograr y cómo nos ponemos de acuerdo para lograrlo”.