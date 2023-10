Senador Iván Moreira (UDI): “Hay personas que me tratan de comunista, que traicioné a Pinochet”

La jornada de este lunes, el senador Iván Moreira (UDI) se refirió a su rol como comentarista político y al proceso constitucional. En ese sentido, aseguró que “hay personas que me tratan de comunista, que traicioné a Pinochet“.

“A veces la gente no logra entender el rol que uno cumple y quiere escuchar violencia verbal en un país como el nuestro que está polarizado. Hay personas que me tratan de comunista, de izquierda, que traicioné a Pinochet, mil cosas que no obedecen a la realidad“, sostuvo el parlamentario, en conversación con La Segunda.

“He aprendido de los errores”

Además, mencionó su imagen de político ‘fraudulento’ y señaló que “en la vida, las personas tenemos que crecer y madurar. No es que yo haya cambiado desde que soy senador, pero he crecido, he acumulado experiencia y he aprendido de los errores que cometí“.

En ese sentido, Moreira reveló que hoy se siente más alejado de la extrema derecha. “Yo fui un hombre de extrema derecha, hoy soy de derecha moderada“, manifestó.

Pese a esto, aseguró que sus convicciones siguen siendo las mismas. “Hay que entender esta nueva sociedad. No tienen por qué apuntarnos con el dedo gente de extrema derecha como que nosotros hemos traicionado a Chile, al contrario, hemos dado una gran batalla en el Congreso y hemos logrado que se rechazara el proceso constitucional anterior“.

Finalmente, respecto al actual proceso constitucional, Moreira comentó que en lo que se ha denominado la Constitución de Kast “hay muchos de nosotros que estamos de acuerdo con el 80% o 90%”, sin embargo, afirmó faltó integrar “lo que la centro izquierda ha ganado legítimamente en el Congreso“.