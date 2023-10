Presidenta del Consejo Constitucional: “Tenemos el desafío de salir a informar el contenido del texto, de mostrar que no es refundacional”

El sábado pasado, la comisión mixta del Consejo Constitucional terminó la votación de las enmiendas y allí, en general, no hubo novedad: fueron sufragios con una mayoría del Partido Republicano con Chile Vamos imponiéndose al oficialismo, prácticamente sin ningún matiz. Así las cosas, con un camino más bien “habitual”, la Encuesta Plaza Pública Cadem del domingo 22 de octubre motró que la opción “a favor” de esta propuesta de Carta Magna llegó a 31%, mientras que “en contra” logró 54%.

Lo que sigue ahora es todo un proceso que la presidenta del Consejo Constitucional, la republicana Beatriz Hevia, explicó la mañana de este lunes en ADN Hoy:

“El proceso tenía varias etapas y una de ellas era qué pasaba si la comisión mixta no lograba propuestas en todas las materias que tenían observaciones. En ese caso, correspondía que volviera a la comisión de expertos que pudieran realizar una propuesta. Al haberse no tenido que ejercer ciertas etapas que consideraba el proceso en caso de que no llegaran a acuerdo, efectivamente los plazos son los que se establecen para el camino que seguía, y eso es término de la comisión. Tenemos propuestas de todo, vamos a votar hoy las propuestas que hace la comisión y el reglamento exige que pasen 72 horas entre la última votación respecto de contenidos y la votación del texto como un todo. Podríamos estar votando el texto íntegramente el día jueves (26 de octubre)”.

Así las cosas, podría haber un término del proceso redactor 10 días antes que lo programado. Eso “y que la ciudadanía tenga certezas del texto constitucional es algo tremendamente relevante“, explicó la abogada. Luego añadió: ” Hay muchas personas con la duda, con la incertidumbre y si nosotros podemos colaborar a que el país tenga más certeza, es algo bueno que podemos hacer entregar el texto a disposición de la ciudadanía antes, sin perjuicio que el acto con el Presidente de la República sigue siendo el 7 de noviembre y ese día probablemente se convocará ya al plebiscito el 17 de diciembre”.

La confianza de la representante republicana en que habrá una aprobación en el plebiscito de salida se sostiene en dos motivos: primero, “porque los chilenos nos escogieron para redactar un texto constitucional y más allá de si uno pudiera estar a favor o en contra de un texto, corresponde poner a disposición de la ciudadanía y que sean ellos quienes escojan finalmente qué hacer y si será la hoja de ruta que nos guíe las próximas décadas”. Y segundo, “porque tengo la certeza que es un mejor texto constitucional, merece una oportunidad y poder ser evaluado en su mérito”.

¿En qué es “mejor” el texto? El más importante, a juicio de Hevia, es en el sistema político: “El de hoy está tremendamente fragmentado, inmóvil, con incapacidad de construir acuerdos, y el texto constitucional que proponemos se hace cargo de esa realidad y hace cambios importantes para poder solucionar ese conflicto, disminuyendo la fragmentación, aumentando los incentivos para encontrar acuerdos y la conversación entre el poder legislativo y el Ejecutivo; disminuye que haya congresistas o parlamentarios que le hablan a nichos, sino que estén obligados a hablarle a mayorías más amplias con el objeto de devolver la estabilidad a nuestro país”.

“El otro día conocíamos una evaluación al país que decía que mientras no se recupera la capacidad de construir acuerdos, es muy difícil que Chile recupera su posición. Pero resulta tremendamente necesario este cambio, que es muy difícil que el Congreso haga por sí mismo”, acotó.

Ante las críticas de que el texto apunta a “los poderosos”, espetó la consejera que “es una Constitución que pone a la persona como centro o como foco”: “No hay nada más alejado que eso: es un texto que pone en el centro a la persona. Leyéndolo se da cuenta que pone en el centro a la persona, más allá de ideologías que puedan existir. Unos quieren más Estado, otros menos, pero si uno lee el texto, se da cuenta que en el centro está la persona: con una salud oportuna y de calidad, que las personas tengan el derecho a escoger la educación de sus hijos, independiente de los ingresos económicos que puedan tener, que no esté sujeto efectivamente al sueldo que puedas pagar un colegio y escoger la educación de tu hijo, sino que todos puedan hacerlo, y así en los más diversos temas”.

En la misma línea, aseguró que ha habido “espacios abiertos” para construir acuerdos y que “no hubo ninguno excluido”. Así, apuntó a cierta diferencia ideológica:

“Recordemos que no hay centro izquierda dentro del Consejo Constitucional. Por tanto, era una conversación entre derecha, centro-derecha e izquierda dura, lo que hace muy difícil poder construir acuerdos, sobre todo si la izquierda se atrinchera en una posición y no da margen para acercarse a un punto de encuentro, sino que más bien el único punto de encuentro es en la que están ellos. Eso pasó en la discusión sobre el sistema político, o el fin de semana de la discusión en la comisión mixta (…) Es imposible construir acuerdos con quien no quiere construir acuerdos”.

En contra

La republicana cree que el aumento por la opción “en contra” se debe a dos motivos: “Todavía no se ha informado a la ciudadanía concetramente respecto del contenido del texto constitucional; la discusión ha estado más centradas en la polémica de si hay acuerdo o no”.

Y lo otro: “Hay que reconocer que el proceso viene con una carga, una rabia y una frustración asociada tremendamente grande. A los chilenos, hace unos años atrás les dijeron que todas sus esperanzas estaban puestas en un proceso constitucional y la primera experiencia fue un tremendo fracaso y en el más amplio de los sentidos. Ahí tenemos el desafío de poder salir a informar a la ciudadanía de cuál es el contenido de este texto, de mostrarles que no es refundacional, sino que es un texto que se hace cargo de nuestra tradición constitucional, institucional. No venimos a reformar ningún poder del Estado, ni a crear una diversidad de justicias distintas para los distintos chilenos, sino que tenemos una mirada unitaria del país, tenemos una mirada de poner a la persona en el centro y eso, con las distintas bajadas, que además hace necesario dotar de herramientas, en lo que corresponde a la Constitución, para poder entregar las soluciones de políticas públicas, en el Congreso o en el poder Ejecutivo, a los problemas reales de la gente. Además, mirando el Chile del futuro”.

Llaman, entonces, a evaluar “todo el proceso”. Y en caso de alcanzar una aprobación del 50 más 1, “uno debiera aspirar a una mayoría más amplia. No tengo una cifra en mi cabeza, sería tremendamente irresponsable. Sí espero que sea un texto que le haga sentido a la ciudadanía. Necesitamos recuperar el sentido de estabilidad, de acuerdos, y eso creo que lo podemos conseguir con esa nueva Constitución”, explicó.

“Hay que poner las cosas en proporción, evaluarlas en su mérito y no caricaturizar tanto las conversaciones que creo que es un error, que le hace muy mal al país, no solo al proceso constitucional, sino que a lo largo de distintas discusiones que se han tenido”, señaló hacia el final.