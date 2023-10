Xavier Abu Eid, politólogo chileno-palestino: “Israel no cree en la solución de dos Estados o en el derecho internacional”

Más de 2.200 civiles palestinos han muerto producto de los bombardeos en la Franja de Gaza por parte de Israel.

Además, se cumplió el plazo del ultimátum dado por las fuerzas israelitas para que la población apostada en Gaza abandone la zona norte e iniciar una ofensiva terrestre.

Sobre la alta cifra de civiles fallecidos se refirió el politólogo chileno-palestino, Xavier Abu Eid, quien en conversación con ADN dijo que “me cuesta un poco entender, porque claramente estamos viendo dos cosas distintas“.

“Cuando se insiste que Israel no está atacando a civiles, la UNICEF ya ha denunciado que de los más de 2.200 palestinos que han sido asesinados por los ataques de la ocupación israelí, más de 700 son menores de edad, son niños“, agregó.

“Y la defensa civil Palestina, que vendría a ser el equivalente a bomberos, ha señalado que más del 90% de los edificios atacados por la ocupación israelí durante la última semana han sido construcciones civiles“, sostuvo.

“Por ende, la situación evidentemente es de una gran catástrofe humanitaria provocada por la ocupación israelí“, aseveró Abu Eid.

Asimismo, el politólogo chileno-palestino recordó que “Israel ha cortado la electricidad, el agua, y los combustibles, así como los alimentos hacia Gaza, y desde la noche de ayer también el internet“.

“Esto se suma a que Israel no permite que la prensa extranjera ingrese en Gaza, hoy en día no hay prácticamente nadie reporteando, salvo las cadenas árabes, de lo que realmente está sucediendo sobre el terreno”, prosiguió.

“Es una ironía”

Más temprano, el capitán del ejército israelí, Roni Kaplan, había expresado que se encontraban realizando “enormes esfuerzos para minimizar el daño a civiles“.

Al respecto, Xavier Abu Eid afirmó que “alguien representando a las tropas israelíes en la ocupación se ponga a hablar de derecho internacional es una ironía“.

“Cualquier ataque en contra de civiles debe ser condenado, pero claramente que Israel tiene un historial de ataques a población civil que no comenzó el sábado pasado, sino que hace 75 años”, añadió.

Por ello, el politólogo expresó que “que existe un gobierno, el de Israel, que no cree en la solución de dos Estados, en el derecho internacional, que continúa la opresión del pueblo palestino, y por ende en este momento es simplemente violencia, ataques, y crímenes de guerra”.

Ultimátum

Respecto al fin del ultimátum por parte de Israel, Xavier Abu Eid aseguró que desplazar a toda la población apostada en la Franja de Gaza “es totalmente imposible y esas han sido las conclusiones que han sacado tanto en Naciones Unidas como una serie de organizaciones humanitarias que trabajan en Gaza”.

“De hecho, la noche anterior se dio un ultimátum a un hospital manejado por médicos sin fronteras, y ellos han señalado que es imposible poder evacuar este hospital, ya que estaría completamente en peligro”, detalló.

“La Media Luna Roja Palestina, que es el equivalente a la Cruz Roja, también ha señalado que ellos no van a salir de donde están, por cuanto ellos no van a abandonar a la gente que por muchas razones no pueden salir”, sostuvo.

Finalmente, el politólogo chileno-palestino comentó los ataques perpetrados por Hamás, aseverando que “yo no tengo ninguna simpatía por Hamás, y creo que cualquier ataque en contra de civiles se debe rechazar”.

“Pero Palestina ha estado llamando por décadas a que la comunidad internacional haga se haga parte con su responsabilidad, a que la comunidad internacional detenga los crímenes de guerra que constantemente a diario comete la ocupación israelí”, apuntó.

“Me sorprende que cuando hay representantes israelíes no se les pregunte por los crímenes de guerra que están cometiendo“, cerró.