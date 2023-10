“No voy a participar de un griterío”: ministra Tohá protagoniza tenso cruce en la Cámara tras defender veto a Ley de Usurpaciones

Un tenso momento se registró la mañana de este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego que la ministra del Interior, Carolina Tohá, defendiera el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones.

Todo se dio cuando la secretaria de Estado se encontraba entregando las razones del Gobierno para pedir una prórroga para el estado de excepción en la macrozona sur, instante en donde la autoridad del Ejecutivo se refirió a la advertencia de algunos congresistas de rechazar la medida de continuar el veto a la legislación antes mencionada.

“Una gran confusión”

“Aquí ha habido parlamentarios que han dicho que van a rechazar el Estado de excepción en virtud del veto. Tendremos por lo menos la oportunidad de explicar qué es el veto, porque veo que hay un gran malentendido respecto a qué es el veto, una gran confusión”, expuso la titular del Interior.

En esa línea, la ministra Tohá afirmó: “Respecto, insisto, a la usurpación no violenta, que es aquella en que no se intimidan personas, no se lesionan personas y no se destruyen bienes, hay dos posibles sanciones: cárcel o multa. El juez lo va a definir. ¿Y en virtud de qué lo define? Bueno, puede haber muchos factores, pero ya el veto le da algunas orientaciones”.

“Si hay una comisión reiterada de este delito —continuó la secretaria de Estado—, debe preferirse la cárcel. Si el bien usurpado ha sido usurpado previamente, en La Araucanía está lleno de casos de este tipo: usurpaciones pacíficas, pero que usurpan una y otra vez ese bien”.

“Un griterío”

Ahí el debate escaló, ya que ante el uso del término “usurpaciones pacíficas”, parlamentarios de oposición comenzaron a cuestionar las palabras usadas por la ministra Tohá.

“Pero por Dios, ya, Presidente, ¿hay orden para hablar aquí o no? Porque yo no voy a participar de un griterío”, advirtió la representante del Gobierno, para luego agregar: “Sí, sí, trato de concentrarme porque me tomo en serio los argumentos. Vengo aquí a responder inquietudes. Entonces, cuando una usurpación se comete sin violencia en las personas, sin destruir cosas y sin intimidar, el juez va a tener esta opción. Y esa opción tiene estas orientaciones. En todos los casos, Presidente, en todos, la usurpación es delito, hoy día es falta. En todos los casos es un delito permanente. Las policías pueden en cualquier momento entrar a desalojar, hoy día no pueden, solo lo pueden hacer durante las 12 primeras horas. En todas las ocasiones pueden detener a la gente, hoy día no se la puede detener, solo se la puede desalojar”.

“Muchos de los que están en esta sala participaron en algún momento y fueron voluntarios de Techo, recorrieron campamentos, se llenaron de palabras de solidaridad: ¿Hoy van a ir a visitar esos campamentos a decirle a toda esa gente que debería estar en la cárcel? ¿A todas esas personas consideramos que eso es equilibrado y justo? Otra cosa es que consideremos que esas personas cometieron un delito, si merecen una sanción, si deben ser detenidas y si el predio debe ser recuperado”, complementó la ministra Tohá.

Bajo ese contexto, la titular del Interior comentó: “Eso es lo que hace el veto (…) además, curiosamente, las dos mociones que presentaron parlamentarios de oposición en el Senado, las dos, no consideran la cárcel para la usurpación no violenta (…) Entonces lo que pasa es que este clima de debate está equivocado. Este clima de debate busca exasperar en lugar de atender las situaciones en su mérito y darnos la posibilidad de evaluar de manera sensata, justa, las condiciones en que estos delitos se cometen”.