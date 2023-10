Alejandra Krauss, integrante del Comité de expertos por propuesta constitucional: “Creo que es un texto que no le hace bien a Chile”

La propuesta de Carta Magna redactada por el Consejo Constitucional será votada este miércoles para luego volver al Comité de Expertos que estableció los llamados “12 bordes”. Un proceso que ha sido saboteado por los consejeros del Partido Republicano —con mayor representación en el órgano redactor—, si se consideran dos cosas: la definición de sabotaje como “entorpecimiento intencionado de una actividad”, y si sobre eso se toma en cuenta una experiencia que la abogada, exministra y comisionada experta de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, que relató la mañana de este martes en ADN Hoy:

“Me pareció —y lo digo porque participé, en general, de todas las sesiones de la comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales— de que la forma de dialogar fue muy distinta (a la del Comité de Expertos) y de alguna manera primó el ser mayoría en el Consejo, por parte de Republicanos, y Chile Vamos se sumó a esa mayoría. En consecuencia, había muy poco espacio para la construcción de normas de unidad de propósito. De eso fui testigo: se les solicitó, se les planteó, se les fundamentó. No fue posible porque se sostenía que se había ganado, que ellos tenían las mayorías, y creo también que por momentos se han apropiado del resultado del Rechazo, a propósito de la Convención, sosteniendo que ellos saben muy bien por qué la ciudadanía votó Rechazo y les dio luego la victoria en la elección de consejeros. Eso los impulsó a que sus normas eran las correctas. Eso, a partir de una interpretación, a mi juicio, todavía muy limitada, muy sesgada, respecto a las causas del Rechazo de la Convención”.

Así las cosas, lo que ha visto la falangista la han llevado a hacer algunas aseverar algunas cosas: “(El texto) sin duda, requiere modificación y por diversos motivos”.

El trabajo de los expertos comenzará el sábado a las 10:00 horas y terminará, por reglamento, a las 19:00 horas, en un plazo de cinco días, pero con posibilidad de extender el trabajo hasta total despacho. Dijo la exministra que, que los 24 expertos se conozcan, facilita la labor, y que “la tarea es muy árdua, pero estamos todos (y creo hablar por todos) absolutamente comprometidos con esta tarea”.

Los cuestionamientos han apuntado al rol que el organismo que ella conforma pueda, de alguna forma, presentar una propuesta que aúne tanto al Partido Republicano como al Partido Comunista. Pero algo de optimismo se percibe:

“El espacio que tenemos después de todos estos meses de trabajo e iniciado este trabajo, es complejo. Sin vender ningún humo, es muy complejo. Pero no por ello podemos no seguir intentándolo. A diferencia de la primera etapa de la comisión experta, nosotros trabajamos sobre 12 bordes constitucionales. Hoy se sigue trabajando sobre esos 12 bordes y hay que ver cuán bien está consagrado el Estado Social y Democrático de derecho; cuánto el interés superior de los niños ha sido debidamente respetado en el texto; y así los 12 bordes. Pero trabajamos sobre enmiendas que han construido los consejeros. Eso hace que el diálogo tenga características distintas y nosotros, siendo la comisión experta debemos respetar la decisión de quienes fueron electos por la ciudadanía. Por lo mismo, es muy complejo. Si no se logra generar las bases de un texto razonable, puede que la situación nos conduzca definitivamente, como han señalado varios líderes, que haría que sea un texto no aprobable“.

Así las cosas, la pregunta es: ¿Alejandra Krauss vota a favor o en contra?

“Creo que es un texto que no le hace bien a Chile. En algo que para mí es esencial, es que las futuras generaciones se vean reflejados en él, no solo los distintos sectores. Es esencial que este texto, en las próximas décadas, le permita al país seguir siendo una sociedad democrática, que le dé espacio para todos y todo. Eso, hoy, en el texto no se refleja. Desde la perspectiva constitucional, por un lado, y la perspectiva política: el tema de la paridad. Hoy no veo a mi hija ni a mis nietas reflejadas en un texto donde las mujeres no tienen espacio. No lo veo. Me cuesta muchísimo pensar en que seguimos insistiendo respecto de un modelo que no resolvió desigualdades persistentes en la sociedad, como es a través de la subsidiariedad, y en el texto del Consejo, no así en el de la Comisión Experta, nosotros dábamos una prioridad y nos exhibíamos como Estado social y democrático de derecho”.

El líder republicano José Antonio Kast aseguró en un foro que la propuesta constitucional “la vamos a hacer”, pero la abogada advierte: “Si se cumple la profecía del líder de los republicanos, que la van a hacer, pero revertir los estudios de opinión, las encuestas, en tan corto plazo, pareciera ser un desafío muy grande”.

Con todo, la comisionada no calificaría el trabajo del órgano redactor como “irresponsable“, aunque sí apuntó a “complejizar el diálogo” cuando se es mayoría. Aunque “el diálogo al interior del consejo fue bastante acotado y no se construyeron normas de unidad, incorporando la mirada del oficialismo. De eso fui testigo: salvo algunas muy puntuales, como el derecho a la cultura, y que posteriormente se debió mejorar antes de la votación del pleno, para que la ciudadanía y las organizaciones la pudieran valorar”.