Cadem y Consejo Constitucional: 54% rechazaría propuesta de nueva Carta Magna

Este domingo, la última entrega de la encuesta Plaza Pública de la empresa Cadem —correspondiente a la última semana de septiembre— reveló que, de ser este domingo el plebiscito para aceptar o descartar la propuesta de nueva Constitución, esta sería rechazada.

En específico, de los 705 casos analizados, un 24% está a favor de aprobar el texto que elabora el Consejo Constitucional, mientras que un 54% se muestra en contra al documento.

Asimismo, la medición mostró que solo el 36% de los consultados ha escuchado hablar de alguna de las enmiendas aprobadas, siendo las más conocidas el derecho a la vida de quien está por nacer (40%), la eliminación del pago de contribuciones (30%) y la libertad de elección en educación, salud y pensiones (24%).

Razones

En cuanto a las principales razones para rechazar la nueva Constitución, hay coincidencia en el electorado de derecha y de izquierda en relación a la desconfianza de los consejeros (28% y 31%) y que no le gustan las enmiendas aprobadas (13% y 35%).

Para quienes se dicen independientes, las principales razones para rechazar son que no les gustan las enmiendas aprobadas (29%), que no están informados o no son temas de su interés (23%) y que desconfían de los consejeros (22%).

Información del proceso

En cuanto al detalle del proceso constitucional, el 49% de los encuestados por Cadem indica que que se ha informado poco o nada sobre el debate, frente a 25% que se ha informado mucho o bastante y 26% que se ha informado algo.

Finalmente, el 19% prefiere que se apruebe la nueva Constitución con los cambios propuestos por los consejeros, al mismo tiempo que un 27% opta por el texto de los expertos y 41% cree que la mejor opción es rechazar y seguir con la Carta Magna actual.