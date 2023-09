Secretario ejecutivo de RD asegura que Catalina Pérez “sí estaba en conocimiento de los convenios que firmó Daniel Andrade en 2022”

El secretario ejecutivo de Revolución Democrática, el abogado Edson Dettoni, aseguró ante el Ministerio Público que la diputada y extimonel de la colectividad, Catalina Pérez, sí sabía de los convenios que su expareja, el también militante RD, Daniel Andrade, firmó a nombre de la fundación Democracia Viva y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta.

Dettoni declaró ante el ente persecutor de Antofagasta el pasado 11 de agosto de 2023, a las 10:00 horas. En la instancia, según se aprecia en el documento al que tuvo acceso Radio ADN, señaló que la diputada Pérez “sí estaba en conocimiento de los convenios que firmó Daniel Andrade, en ese entonces su pareja, con el seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, en 2022″.

La forma en la que la parlamentaria se habría puesto en conocimiento de la situación, según el secretario, por el propio Andrade, quien se lo habría confirmado a él: “Fue el propio Andrade quien le reconoció que Pérez sí sabía desde antes y dice que luego lo pudo comprobar por otros medios”.

“En una conversación por WhatsApp con Andrade, me indica que algún conocimiento había tenido Catalina Pérez respecto a los convenios, pero no indica fecha ni profundidad, pero se contradice con lo que nos dijo al inicio (reunión del 6 de junio) la jefa de gabinete de la diputada (Romina Neumann) que señaló que ella no sabía nada”, añadió Dettoni.

El 6 de junio, cuando quedó al descubierto el Caso Convenios, Pérez contactó a Dettoni para concertar una reunión en la sede del partido: “Conversamos sobre este problema que se estaba generando. Reitera que nunca tuvo participación, injerencia o conocimiento específico de los convenios. Y me pide que cuidemos a los compañeros”.

Agregó: “El 21 de junio de 2023, me enteré que Catalina sabía de los convenios por lo menos entre marzo y mayo de 2023, puesto que Ivalú Millar, quien es parte del gabinete del diputado Jaime Sáez y pareja de Tomás Flores, que había sido parte de Democracia Viva, le había alertado a Romina Neumann (jefa de gabinete de la diputada Pérez) sobre la existencia de estos convenios, lo que me contó Javiera Martínez Fariña, también militante RD y actual jefa de la Dirección de Presupuesto, como rumor y que lo confirmaría (…) Lo que ratifiqué al día siguiente con Juan Ignacio Latorre, quien señaló que Ivalú Millar le había contando a Romina, dándonos cuenta que Catalina nos había mentido, además de Carlos y Daniel. También el 22 de junio nos decidimos denunciar a Catalina Pérez al Tribunal Supremo y poner una querella en contra de todos quienes resulten responsables”.

“Posteriormente, el 27 de junio de 2023, me enteré que Catalina Pérez sabía de la existencia de los convenios de Democracia Viva desde el año pasado (2022), dado que un militante de nombre Pablo Espinoza Espinoza me contó que ya otra militante, Paz Fuica (concejala de Antofagasta, brazo derecho de Contreras en la Seremi) había puesto una alerta respecto a que se veía feo esto (de los) convenios. Lo que supone que este tema lo manejan en la región por el partido, lo que implica que naturalmente lo sabía Catalina, lo que significa que Catalina nos mintió obre esto nuevamente. Conversé el día siguiente con Llanquiray Díaz, militante y además exasesora legislativa de Catalina, quien no lo desmintió una vez que le consulté del tema”, cerró Dettoni.