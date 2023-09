Diputada Labra (RN) critica silencio de ministra Orellana por amenazas de Pedro Pool a la alcaldesa Matthei

La diputada independiente por cupo RN, Paula Labra, criticó la actitud que de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ante las amenazas de muerte de las que fue víctima la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI) de parte del empresario osornino Pedro Pool.

“Es preocupante el criterio que utiliza la ministra de la Mujer para definir su agenda comunicacional. Hemos visto que en el pasado se ha pronunciado frente a hechos que ocurrieron en un reality show, pero cuando hechos igual o mucho más graves ocurren en la vida real, ella guarda silencio”, dijo la parlamentaria.

Luego agregó: “Espero que no haya motivos ideológicos detrás de este silencio que violenta a muchas mujeres en nuestro país. Sorprende malamente como en este tipo de temas la ministra Orellana no se involucra, guarda silencio, al punto que tiene que salir el propio presidente Boric a solidarizar con Evelyn Matthei, una mujer que ha sido víctima de cobardes amenazas de muerte. Amenazar públicamente con fusilar a una mujer es algo que amerita una condena fuerte, clara y oportuna. Es inaceptable que la ministra Orellana guarde silencio nuevamente y no tenga palabras para un llamado tan salvaje”.

En su cuenta en Twitter, la alcaldesa Matthei aseguró que estudiará acciones legales. Tuvo respaldo del Presidente Gabriel Boric solo minutos después.

Expresar una opinión, especialmente para los extremos, es motivo para funas y amenazas. Siendo sincera, si bien no son correctos, no doy mayor relevancia a los ataques en redes sociales. Pero creo que hay límites y esto, al ser una amenaza, amerita estudiar acciones legales. pic.twitter.com/IEQU62J54t — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) September 27, 2023