Diputada Consuelo Veloso renuncia a Revolución Democrática: denuncia irregularidades dentro del partido

Fue mediante un comunicado que la diputada por la región del Maule, Consuelo Veloso, anunció que presentó su renuncia a Revolución Democrática (RD) “tras un proceso de reflexión personal y un largo análisis”.

La parlamentaria, que fue parte del colectivo desde el 2016, argumentó que la decisión surgió porque “no me siento convocada por el proyecto político del partido en el que milité por tantos años y que en 2016 por allá en Concepción me hizo soñar y creer, ni tampoco por la forma en que las cosas se llevan adelante, y por eso en un acto de sinceridad personal y colectiva opté por dar un paso al costado”, según consignó La Tercera.

Asimismo, en el documento se refirió a tres situaciones irregulares dentro del partido, las que alertó; pero, de acuerdo con su relato, no hubo acciones referentes a eso. “Primero, existen personas que se saltan sistemáticamente la orgánica partidaria y que eso nunca permitiría a las bases de nuestro partido tener influencia real en la toma de decisiones”.

“Segundo, personas sancionadas por el Tribunal Supremo del partido igualmente accedieron a cargos de poder; tercero, se nombraron autoridades por criterios de amistad, por sobre mérito y capacidades técnicas y políticas, pese a existir militantes altamente capacitados, problema que salta al gobierno y se profundiza a nivel de regiones por el hipercentralismo”, complementó.

“Poner un alto a estas malas prácticas”