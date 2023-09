“Contamos con un aliado al otro extremo del continente”: Presidente Boric sostiene reunión bilateral con su par de Canadá

No es primera vez que ambos mandatarios se ven las caras, es más, debe ser una de las reuniones bilaterales más reiteradas que ha sostenido el Presidente Gabriel Boric. Se trata de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, con quien se reunió este miércoles en el marco de la 78° Asamblea General de la ONU.

El jefe de Estado canadiense utilizó su cuenta de “X”, para señalar que junto al Presidente Gabriel Boric “hemos recorrido mucho terreno hoy. Le agradecí el apoyo que Chile brindó a Canadá en respuesta a los incendios forestales y hablamos sobre el cambio climático, el crecimiento económico, el apoyo a Ucrania y otros temas globales”.

“Me alegro de verte de nuevo, amigo mío”, cerró Trudeau con una foto de ambos abrazados, reforzando la cercanía que han mantenido ambos mandatarios.

President @GabrielBoric and I covered plenty of ground today. I thanked him for the support Chile provided to Canada in response to wildfires – and we spoke about climate change, economic growth, support for Ukraine, and other global issues. Good to see you again, mi amigo. pic.twitter.com/VqKNqv0WQI

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 21, 2023