“El peligro de retroceder”: Ministra Tohá en alerta por cambios en la condena al golpe de Estado a 50 años

En un discurso conmemorativo por los 50 años del golpe de Estado en La Moneda, la ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó su preocupación por lo que considera un retroceso en la condena al quiebre democrático del 11 de septiembre de 1973.

En la instancia bautizada “Acto por las y los Defensores de la Democracia, la secretaria de Estado afirmó que, aunque la izquierda tiene imperfecciones, el único proyecto refundacional impuesto por la violencia en Chile fue el liderado por el dictador Augusto Pinochet.

“El peligro de retroceder”

En esa línea, la ministra Tohá expuso que “esta conmemoración es parte de esa historia grande, hecha de nuestras pequeñas historias. Esta vez, con motivo de los 50 años, esa historia se ha transformado en una conmemoración distinta a la de las décadas anteriores”.

“Si cada vez que en el pasado conmemoramos una década más desde el golpe de Estado, sentíamos que avanzábamos, ahora sentimos el peligro de retroceder. Si cada vez había un mayor reconocimiento de la verdad histórica, ahora parece haber menos. Si década tras década había una mayor condena al golpe de Estado, ahora parecen resucitar sus apoyos.”, complementó la autoridad de Gobierno.

Bajo ese contexto, la ministra afirmó que lo anterior “no es una obsesión por el pasado. No es una discusión bajadera. No es un afán de mirar atrás. Es un afán de mirar hacia adelante y asegurarnos de que ese futuro que nos espera no nos traiga esa oscuridad que vivimos”.

“Nunca, jamás, una justificación”

Si bien la hija del asesinado ministro del Interior de Salvador Allende, José Tohá, expuso que “siempre es posible encontrar factores que generaron el contexto propicio para que esas fuerzas destructoras surgieran. Razones que sirvieron de caldo de cultivo, que se usaron como excusa o que funcionaron a veces sin querer como provocación (…) nunca, nunca, jamás, eso puede usarse como justificación. No justificamos a los criminales por sus delitos aunque conozcamos las situaciones que los empujaron a delinquir. Y no podremos justificar jamás a los golpistas, a los genocidas, aunque identifiquemos las condiciones históricas que los motivaron”.

“Hoy día probablemente las amenazas a nuestra democracia no son las mismas, pero las hay. Y es importante de nuevo identificarlas, no dejarlas pasar, tomarlas muy en serio. Retroceder en esas condiciones básicas nos asusta, nos preocupa. Por eso esta conmemoración ha sido especial. Ha sido quizás una conmemoración de resistencia. Por primera vez pareciera que los vientos de la victoria quizás nos están soplando a nuestro favor. ¿Será realmente tan así? ¿Será realmente eso lo que estamos viendo? Sin duda en Chile, en todo el mundo, hay desafíos enormes para la democracia y hay fenómenos que las echan que son preocupantes. Sin embargo, nos quiero invitar a que hagamos otra interpretación de lo que hemos vivido en estas semanas cuando se acercaba el 11 de septiembre. Esta conmemoración ha sido en realidad un recordatorio, una campana de alarma para nunca olvidar que la democracia es frágil y se construye día a día, tanto como las relaciones de amor: nunca puede darse por sentada“, continuó la ministra Tohá.