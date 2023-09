Ministra Vallejo y declaración conjunta a 50 años del golpe de Estado: “La democracia se respeta siempre”

Este lunes, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a la iniciativa impulsada por el Presidente Gabriel Boric respecto a la firma de una declaración conjunta por los 50 años del golpe de Estado.

Al respecto, la secretaria de Estado hizo un emplazamiento, afirmando que “la democracia se respeta siempre”.

“Que la historia sirva como aprendizaje, que la historia sirva para determinar que las brutalidades que se han cometido en nuestro país no se vuelvan a repetir, que no se puede justificar lo injustificable, porque la dignidad humana tiene que estar siempre en el centro de la política pública y de las decisiones que tomemos como militantes o no de un partido político”, señaló.

“Podemos tener muchas diferencias y expresarlas de manera acalorada, pero hay algo que no debiese estar en cuestión, que es que la democracia se respeta siempre. Cuando no se respeta la democracia son las personas las que sufren”, afirmó.

“Son las mujeres, son los hombres, son las niñas, son los niños de nuestro país. Entonces, el ánimo del presidente es fomentar el diálogo para construir acuerdos en el marco de fortalecer nuestra democracia y sus capacidades de dar respuesta a las necesidades de la gente”, prosiguió Vallejo.

En la misma línea, la ministra de la Segegob dijo que “el presidente ha hecho una invitación, el presidente no está imponiendo, no está obligando a nadie”.

“No olvidemos que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, en gran parte, no eran militantes de ningún partido. Eran simplemente trabajadores, trabajadoras, pobladores, campesinos. Y la gran mayoría, o una parte importante, eran jóvenes de 29 años o menos. Incluso hubo víctimas menores de edad“, expresó.

Asimismo, reiteró que “la agresión, los vejámenes que sufrieron, esas personas, esos seres humanos, no se puede justificar nunca, independientemente de todas las diferencias, las polarizaciones, las discusiones, las peleas que a lo largo de nuestra historia hayamos tenido o vayamos a tener el día de mañana”.

“Nunca eso puede ser usado como razón para bombardear el palacio de gobierno, para bombardear las instituciones públicas o para acribillar a personas. Jamás. Entonces esto tiene que ver con un compromiso que esperamos que todos y todas tengan”, aseveró.

“Hay un compromiso que es super sencillo. Democracia siempre. Respeto a los derechos humanos siempre. Ni más ni menos. Es tan simple como eso. No justificar lo injustificable”, cerró.