Ministra Jara critica a la oposición por no ceder en diálogo de pensiones: “No se ha movido de sus posiciones”

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, lanzó un llamado a la oposición a ser más flexible en las negociaciones por la reforma de pensiones y destacó el largo proceso de discusión, que ya lleva diez meses, enfatizando la voluntad del Ejecutivo para ceder en los diálogos.

“El Gobierno ha cedido de manera bastante sustantiva. La pregunta clave es: ¿en qué ceden los demás actores? El escenario está complicado, es importante que la población lo sepa: no hemos tenido señales desde la oposición en torno a ceder en la negociación de pensiones”, expuso la secretaria de Estado.

“Eso no va a ocurrir”

En la misma, la titular del Trabajo expresó su preocupación por la falta de reciprocidad por parte de la oposición en las conversaciones. Es más, señaló que, hasta el momento, no han visto señales de flexibilidad en sus posiciones. En particular, hizo referencia al cambio de postura de algunos sectores de la oposición en relación al destino de los fondos.

“Lo que antes decían en torno a que se debía de derivar un 3% a solidaridad para mejorar las pensiones de los actuales jubilados ya se les olvidó. Ahora quieren que el 6% vaya a capitalización individual que administra la AFP, y la verdad es que eso no nos va a servir para solucionar el problema que tienen las personas mayores del país”, expuso la autoridad de Gobierno.

“Si para la derecha ceder es que el Gobierno mande toda la plata a la capitalización individual que administra la AFP, eso no va a ocurrir porque eso no le mejora las pensiones a las personas. Ahora se las mejora en 30 años más. Y eso hay que tener un gran sentido de responsabilidad y realidad en eso. Así que eso no va a ocurrir”, agregó.

En esa línea, la ministra Jara recalcó que el Gobierno ha cedido sustancialmente durante el proceso de negociación y ha propuesto destinar un 4% del aporte a un seguro social y han aliviado el proyecto de ley para enfocarse en temas específicos.

“Las negociaciones van a seguir, pero la ciudadanía tiene que estar informada que el diálogo está difícil, que la oposición no se ha movido de sus posiciones, por el contrario, (…) esa es la realidad y eso es lo duro, por eso tenemos que encontrarnos en nuestro deber y nuestra responsabilidad”, cerró la titular del Trabajo sobre las reforma de pensiones.