Diputados RN critican los cambios del Gobierno a la Ley Antiterrorista: “Nos quedamos cortos una vez más”

Diputados de Renovación Nacional (RN) se refirieron a los cambios que busca ejecutar el Gobierno a la Ley Antiterrorista, que es de 1984, apuntando a la falta de elementos y que se convenza al oficialismo.

Recordar que este viernes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, presentó el proyecto de ley que quiere actualizar la normativa antes mencionada, el que será enviado al Congreso. “Esta propuesta busca resolver y dejar atrás esa discordia de tanto tiempo”, dijo la secretaria de Estado.

Ante esto, el diputado Andrés Longton apuntó contra la iniciativa: “Esperábamos un proyecto de ley contundente que viniera a darle mayores atribuciones a nuestras policías y a los organismos encargados de combatirla, pero nos quedamos cortos una vez más y esperamos que este proyecto sea modificado en el Congreso”, según consignó La Tercera.

“Faltan elementos preventivos importantes, incorporar todas las figuras que pueden asociarse a terrorismo, protección a las víctimas y también fortalecer la persecución. Y, sobre todo, los elementos probatorios que no dificulten el poder lograr condenas para personas que ejercen el terror, en especial en la Macrozona Sur”, agregó.

Cambios a Ley Antiterrorista

Por su parte, el diputado José Miguel Castro apuntó contra el oficialismo: “Esta es una buena noticia, pero lo importante es que ellos (gobierno) convenzan también a sus parlamentarios, del Partido Comunista y del Frente Amplio, y se saquen de una vez por todas la venda ideológica”.

Y el diputado Diego Schalper se refirió al avance del Ejecutivo: “Lo que observo es que el gobierno ha ido teniendo que asumir ciertas realidades que cuando empezó no las asumía. Le costaba hablar de terrorismo (…) Y, por lo tanto, estamos contentos de que hayamos podido convencer al gobierno en esta dirección”.

Por último, el diputado Miguel Mellado señaló que “ojalá que las penas suban muchísimo, pero no solamente las penas, sino que también la tipificación, cosa que el juez no tenga que adivinar si el terrorista tenía la intención o no. Hay hechos que han sido constitutivos de delitos terroristas, pero no han sido aplicados por el gobierno”.