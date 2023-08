“Caiga quien caiga”: Presidente Boric apunta a evitar casos de corrupción al anunciar pacto fiscal

Durante la mañana de este martes 1 de agosto el Presidente Gabriel Boric dio a conocer los lineamientos del denominado pacto fiscal, proyecto que envía al Congreso en búsqueda de los acuerdos necesarios para dar viabilidad a los proyectos emblemáticos del programa de gobierno.

En ese sentido, dentro de la cadena nacional, que de manera inusual se realizó a las 11:00 horas desde un cité en la comuna de Independencia, el Mandatario reiteró el rechazo a los casos de corrupción que se han detectado en las últimas semanas en algunos traspasos directos de dinero a fundaciones.

“Caiga quien caiga”

Así, al hablar del punto cinco del pacto fiscal que envía al Congreso, el Presidente Boric indicó que “hemos identificado más de 20 iniciativas donde destaca la consolidación de le evaluación de los programas públicos y un marco normativo común y transparente“.

Agregando que “no queremos y no vamos a permitir que la corrupción se instale en nuestra patria y en esto tenemos que ser muy claros; caiga quien caiga, acá no vamos a hacer ningún tipo de perdonazo ni esconder bajo la alfombra a quienes han cometido delitos”, puntualizó el Presidente.