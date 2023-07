Excanciller Antonia Urrejola estará encargada de analizar los obstáculos de los Acuerdos de paz en Colombia tras nombramiento de la ONU

Durante la mañana de este miércoles 26 de julio se conoció que la excanciller chilena Antonia Urrejola fue nombrada por la Organización de las Naciones Unidas como experta para analizar los obstáculos que persisten en los Acuerdos de paz en Colombia.

De acuerdo a lo indicado en un comunicado, el nombramiento fue realizado por el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, a solicitud del Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional, que había pedido un experto para identificar y verificar los obstáculos que se mantienen para concretar un acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC.

En el documento además se precisa que la labor de la excanciller Antonia Urrejola será identificar las consecuencias que producen dichos obstáculos en los derechos humanos de las personas en Colombia.

Tras el nombramiento, la excanciller aseguró sentirse “honrada”, apuntando que “espero que mi mandato contribuya a los enormes esfuerzos de la sociedad civil, el Estado y los organismos internacionales para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia”.

Antonia Urrejola es abogada y experta en derechos indígenas, y tendrá que entregar un informe antes de que se termine 2023 con sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En tanto, antes de ser parte del gabinete del Presidente Gabriel Boric, la excanciller había sido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegando incluso a presidir dicho organismo.

Honored by this nomination from @UNHumanRights @volker_turk. I hope that my mandate contributes to the enormous efforts of civil society, the State and international organizations to advance the implementation of the #Colombia Peace Agreement https://t.co/3fu77WlhiT

— Antonia Urrejola (@An_Urrejola) July 26, 2023