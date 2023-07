En ADN Hoy se entrevistó a José Francisco García, profesor asociado de derecho constitucional de la Universidad Católica, a propósito de las enmiendas que ha presentado el Partido Republicano en el Consejo Constitucional. Iniciativas constitucionales que podrían en peligro el aborto en sus tres causales o que permitirían que presidarios en el penal Punta Peuco cumplan su condena en su casa.

Al respecto, “Cheche” García desde un comienzo señaló que “el escenario que se abre es bien preocupante. Es preocupante en el sentido, que hay dos cosas que ver“. Tras ello, el abogado que es cercano a Chile Vamos profundizó estos detalles que le preocupan en las enmiendas presentadas por el Partido Republicano.

“Hay una cierta idea que la Constitución puede ser capaz de resolver problemas coyunturales y estar muy encima de temas específicos, que hoy se entiende que son preocupaciones ciudadanas muy valiosas (…) Y que el vehículo para enfrentar esos problemas que hoy son importantes en la agenda, puede ser canalizados a través de la Constitución”, expuso.

“Y ese presentismo, esa mirada coyuntural, es algo que en el fondo es preocupante, porque distorsiona el sentido de la Constitución. Uno puedo tener esos debates, y es importante, pero en el fondo, eso lo distorsiona“, añadió.

“Una élite política que está muy polarizada”

Más adelante, el abogado de la Pontificia Universidad Católica expresó que “lo otro que me preocupa también, es que hay una idea de tratar de instalar en la Constitución, yo creo que la palabra partisana es correcta. Pero yo creo, que más que eso, agendas programáticas específicas“.

“Como que uno mira los programas de gobierno de los últimos candidatos, y en un sentido u otro se tratan de meter en la Constitución. El principal camino al fracaso“, complementó.

Y posteriormente, Cheche García indicó que algo más que le inquieta, “es que nuevamente, y este es un problema de una élite política que está muy polarizada. Es la falta de sentido de cuidar o buscar pactos políticos fundamentales“.

“La Constitución hace muy pocas cosas, pero las que hace son valiosas. Y el pacto constitucional no es una pichanga sobre una política pública específica“, adicionó.

Finalmente, José Francisco García manifestó que “a mí lo que no me gusta de la retórica que he estado escuchando en algunos, es esta idea de que son enmiendas ciudadanas. Y que, por lo tanto, sea la ciudadanía la que presione al Consejo Constitucional para que se aprueben. Ese camino es el que a mí me gustaría evitar y que ojalá se abandone.