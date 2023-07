Caso Computadores: Gobierno califica de “infame” la postura de la UDI y Presidente Boric llama a tener “altura de miras”

Luego que la Unión Demócrata Independiente (UDI) condicionara los diálogos con el Gobierno a la permanencia o salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras el robo y recuperación de 23 computadores, y también de una caja fuerte, el propio Presidente Gabriel Boric se refirió a eso. También lo hizo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.

Durante su gira en Europa, el Mandatario se hizo un tiempo para hablar con BBC Mundo. En el diálogo, abordó la posición de Chile en la invasión de Rusia a Ucrania, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, los 30 años de gobierno de la Concertación y el estado actual de la política nacional.

Can Chile’s young, progressive president bring change to his country? Our interview with President @GabrielBoric is available here 📻 https://t.co/k00v3l2as8 — BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) July 21, 2023

“El oponerse a absolutamente todo y tratar de desestabilizar al gobierno de forma permanente no contribuye a la solución de esos problemas, que van a seguir existiendo, independiente de quién gobierne. Lo que les pido es que tengamos todos la altura de miras para tratar de solucionarlos en conjunto y no sencillamente patearlos para adelante, porque si no los solucionamos ahora, van a volver a reventar”.

“Inadmisible”

En la misma línea, el titular de la Segegob fue más tajante: “Quien nombra a los ministros de Estado es el Presidente de la República. No es una atribución ni del Congreso, ni menos aún de la oposición”.

“Cuando se plantea que no existe voluntad de dialogar, la pregunta es: ¿vamos a dejar de dialogar para resolver los problemas en educación, salud, pensiones, solo por citar un ejemplo, por una obsesión con un ministro de Estado? Hay que actuar con responsabilidad. Quisiera hacer un llamado a todos los sectores a hacerlo”, agregó.

Sobre la actitud en particular de la UDI, la calificó de “Inadmisible“: “No es lo que el país necesita cuando se renuncia al diálogo y se actúa bajo la lógica del chantaje: ‘no me gusta tal ministro, o lo sacan o no contribuyó a construir un país mejor'”.

“Espero que los demás actores del espectro político mantengan una actitud constructiva”, cerró.