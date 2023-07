El día después de la infructuosa acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS), tuvo palabras de agradecimiento:

“Quiero valorar a quienes actuar en base a convicciones profundas. Y valorar a aquellos que fueron enfáticos en condenar toda forma de homofobia (…) Quiero valorar a aquellos de Chile Vamos que, sobre la base de convicciones, rechazaron la acusación; también a los diputados y diputadas oficialistas que forman parte de la base de Gobierno, y también a diputados y diputadas de la Democracia Cristiana y de Demócratas. La acusación constitucional tiene que tener fundamentos para ser aprobada, no puede ser expresión de un antojo político”.

La frase la dijo la mañana de este jueves, en ADN Hoy. Algunos minutos antes, hizo una análisis del fondo de la misma acción:

“Carecía de fundamento. Independientemente de las legítimas críticas que en toda democracia se pueden emitir de la gestión gubernamental, que además forma parte del debate para mejorar las políticas públicas, la acusación constitucional es un instrumento muy específico que requiere causal y en este caso, no se cumplía ninguna. Carecía de fundamento jurídico y, adicionalmente, se fue revelando en los últimos días que tenía una motivación de carácter homofóbica. Eso significó que un número significativo de parlamentarios, en conciencia, evaluando el mérito de la acusación, finalmente la rechazara”.

Luego profundizó: “Cuando se abusa de un instrumento de esta naturaleza, se genera una distracción de todo el sistema político, particularmente de la Cámara de Diputados, que no es positivo, toda vez que hay una especie de encapsulamiento y se deja de trabajar en las prioridades, que son precisamente que nos hagamos cargo de los problemas que afectan a los chilenos y chilenas todos los días. Se concentran esfuerzos en la propia acusación y no en resolver los problemas. Hay que ser muy responsable al momento de usar un instrumento de este tipo y no abusar de las acusaciones”.

En esa línea, Elizalde llamó a un aprendizaje colectivo y que, ante la especificidad de su objetivo, “debe ser usado con prudencia y responsabilidad”: “Los diputados son llamados a evaluar su utilización, pero además debemos actuar con responsabilidad y prudencia (…) La acusación constitucional tiene una finalidad específica y finalmente, cuando se usa y abusa de este instrumento, se termina distorsionando el sentido para el cual fue creado”.

Caso Convenios

El llamado “Caso Convenios“, gatillado por el traspaso de dineros desde la Seremi de Vivienda a una fundación presidida por la pareja de la diputada Catalina Pérez, ha sido uno de los argumentos de la oposición para negociar, por ejemplo, el nuevo pacto fiscal (como se ha llamado a la reforma tributaria). La posición del Gobierno es la de colaborar con el esclarecimiento de lo ocurrido, precisó el ministro de la Segpres. Pero ante estas advertencias, el secretario de Estado apuntó al patriotismo.

“El Gobierno está comprometido con el total esclarecimiento de los hechos: no solo se colaborará, sino que se promoverá a que llegue hasta las últimas consecuencias: que se determine si se cometió algún delito y en caso de acreditarse, que se apliquen las sanciones que establece la ley. Me parece injusta la crítica al ministro Montes, que además ha sido muy proactivo para no solo tener un diagnóstico, sino para avanzar en el esclarecimiento de los hechos”.

🎙️ EN VIVO | En #ADNHoy Álvaro Elizalde (@alvaroelizalde @Segpres) y negociaciones tras Caso Convenios: “Cuando se legisla, se tiene que pensar en Chile, no en alguna rivalidad con algún ministro. Espero que se actúe con sentido de responsabilidad” 📻 https://t.co/Lt648WAstq pic.twitter.com/h64PmkWOX4 — Radio ADN (@adnradiochile) July 13, 2023

Son tres investigaciones en curso: la interna del ministerio de Vivienda y Urbanismo; la auditoría de Contraloría y la del Ministerio Público. A ello se suma una agenda de transparencia y probidad que, según adelantó, se están tramitando en materia legislativa, se está avanzando con la comisión pro transparencia “y otras iniciativas que vamos a impulsar”

¿Qué hacer, entonces, con la oposición que, en algunos casos, ha pedido la salida del ministro Giorgio Jackson solo por compartir militancia con la diputada implicada? “Cuando se legisla se tiene que pensar en Chile y el mérito de los proyectos, no en la rivalidad con alguna persona, o algún ministro o autoridad. Siempre hay que pensar en Chile y en la gente. Espero que se actúe con sentido de responsabilidad”, respondió Elizalde.

Nuevo pacto fiscal y reforma previsional

El Gobierno ha seguido las conversaciones con el empresariado, a propósito del nuevo pacto fiscal, que es como se le ha llamado a la reforma tributaria. “No solo hemos propuesto un aumento de recaudación tributaria, sino una serie de otras medidas procrecimiento, proempleo, proinversión, garantías de eficiencia de gasto (…) Hablamos de un diálogo más amplio, no solo de reforma tributaria, sino de pacto fiscal. Espero que exista voluntad de todos los actores para contribuir en esfuerzos de esta naturaleza”, explicó Elizalde.

En cuanto a la previsional, el exsenador socialista enumeró: primero, la transversalidad en el diagnóstico de la necesidad del país en mejorar las pensiones; segundo, en “transitar hacia un verdadero sistema de seguridad social y es el sentido de la propuesta del Gobierno”; y tercero, “fomentar el diálogo con el objeto de construir una mayoría que nos permita avanzar en el proceso”.

Así las cosas, y hacia el final de la conversación, llamó a “promover el diálogo” y a “fortalecer los esfuerzos unitario” también en el propio oficialismo:

“Lo importante es lo que necesita el país. Hay dos formas de hacer política: una, mirándose el ombligo, y otra, preocupado de la gente. Lo importante es cómo se construyen acuerdos sustantivos para hacerse cargo de los problemas de la vida cotidiana. Ello implica que los partidos se pongan de acuerdo, actuar con sentido de la responsabilidad, pensando siempre en Chile”.