Carlos Larraín regresa a la política para disputar la dirección de RN en las elecciones internas

Recientemente, se dio a conocer quiénes van a ser los principales rostros de las dos listas que se enfrentarán en las elecciones internas de Renovación Nacional. Una estará presidida por Francisco Orrego y otra por la senadora Paulina Núñez. En una clara disputa entre un bando más conservador y uno mas liberal.

“La decisión está tomada (…) Yo voy en calidad de presidente en la lista, acompañado de Carlos Larraín y Camila Flores (…) Estuvimos conversando con diputados y senadores, pero no llegamos a acuerdo para conformar una sola lista“, anunció Francisco Orrego en conversación con La Segunda.

Carlos Larraín vuelve a las canchas

De esta manera, el exvocero del movimiento “Con mi plata no”, confirmó el regreso de Carlos Larraín a la política activa. Un dirigente histórico del partido y expresidente de la colectividad, quien es considerado uno de los líderes de su facción más conservadora, y quien desde el 2013 de manera progresiva se marginó de la política tras el controversial atropello cometido por su hijo a un peatón en Cauquenes.

“Este es un grupo histórico dentro del partido y decidimos el camino propio. Donde hay una mezcla de experiencia en la construcción de Renovación Nacional por 30 años, y las nuevas generaciones. Todo esto enfocado a renovar los rostros“, explicó Orrego.

“Somos una especie de Patrulla Juvenil 2.0, renovación, pero respetando la tradición (…) Pretendemos representar el ADN de Renovación, que es un partido que se sitúa a la derecha“, añadió después el joven abogado.

La lista, que cuenta con la presencia de los liderazgos más conservadores de Renovación Nacional, se enfrentará a una liderada por la senadora Paulina Núñez, quien será secundada por el exministro de Defensa Mario Desbordes en una de las vicepresidencias y Samuel Valenzuela en la secretaría general.

Una lista cercana al pinochetismo

Uno de los hechos que llama la atención de la lista liderada por Francisco Orrego, es que al menos dos de los tres principales rostros han demostrado sus simpatías hacia el golpe de Estado y la dictadura. El que es el caso tanto de Carlos Larraín como también de la diputada Camila Flores.

Carlos Larraín: “No me puedo arrepentir de haber sido partidario de Pinochet”

En el 2013, en conversación The Clinic, Carlos Larraín manifestó que “juzgar al gobierno militar es fácil para los hipercríticos, porque ocurrió el gobierno militar y junto con haber conseguido cosas que han beneficiado al país a lo largo de los años, ocurrieron estas brutalidades, que ya están acreditadas con el informe Rettig”.

“Pero en el otro platillo de la balanza está lo que pudo ocurrir, lo que se evitó con la intervención de las Fuerzas Armadas. Estoy seguro de que yo habría desaparecido del mapa muy rápidamente si es que la izquierda hubiera logrado salirse con la suya“, complementó.

Luego, en otra parte, Larraín señaló que “no me puedo arrepentir de haber sido partidario de Pinochet. Porque si no hubiera existido la intervención armada, esto se habría convertido en Cuba con la agravante de que estamos aislados“.

“Sé lo que es la vida en los países totalitarios y yo prefiero un gobierno autoritario duro. La dictadura es una institución muy antigua. El gran problema es que la dictadura no fue transitoria como se esperaba“, adicionó en otro momento.

Para, por último, Carlos Larraín asegurar que “sabía los de las violaciones a los derechos humanos y, sin embargo, voté que Sí. Porque creía que iba a venir una tercera etapa con un gobierno constitucional que podía ser una buena forma para garantizar la continuidad de las reformas que se habían hecho“.

Camila Flores: “Me declaro pinochetista”

En la misma línea, está el caso de la diputada Camila Flores, quien en el 2018, en un diálogo con Daniel Matamala en 360°, de CNN, declaró que “yo creo que (Pinochet) no fue un dictador, creo que fue un presidente de Chile“.

Y tras ello, argumentó que “es el Congreso quien previamente al pronunciamiento militar realiza un acuerdo donde señalan las vulneraciones a la Carta Fundamental y a una serie de derechos“, por lo que “apoyaron el pronunciamiento militar del año 73“.

Finalmente, en dicha instancia, la diputada Camila Flores expresó que “cuando digo que me declaro agradecida del gobierno militar y que me declaro pinochetista, es porque ya me cansé de que nos cuenten la verdad de la historia a medias“.