RN y UDI arremeten contra la diputada Pérez oficiando al ministerio Público y Contraloría

La diputada Catalina Pérez (RD), anunció la suspensión de sus funciones como vicepresidenta de la mesa de la Cámara, luego de la controversia generada por un convenio suscrito por una fundación vinculada a su pareja y el Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Ante este anuncio, la bancada de Renovación Nacional se ha sumado a la ofensiva de la UDI, anunciando que enviarán los antecedentes del caso al Ministerio Público y oficiarán a la Contraloría para que revise posibles irregularidades​.

La acusación se originó a raíz de un convenio entre la fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade —pareja de Pérez— y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, por un monto de $426 millones.

Frank Sauerbaum, jefe de la bancada RN, señaló que Pérez no ha renunciado debidamente a su cargo y que enviarán los antecedentes a la Contraloría General en dos aspectos: primero, para indagar en la responsabilidad del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en aceptar la renuncia sin antes instruir un sumario administrativo; segundo, para investigar la transferencia de recursos públicos y su utilización​.

Además, Sauerbaum añadió que remitirán los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado por la presunta vulneración de la probidad administrativa y el interés fiscal​.

“Acto de aprovechamiento político”

Por su parte, Pérez, al decretar su suspensión del cargo, acusó un acto de “aprovechamiento político” y sostuvo que tomó esta decisión para proteger el proyecto del oficialismo.

Según sus palabras, “El daño que se me ha infringido no puedo permitir también que se le infrinja también al oficialismo, tenemos un proyecto político y Congreso que cuidar… No vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza, ni en esta ni en otras ocasiones“, cerró la parlamentaria.