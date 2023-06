Escándalo del convenio del Minvu: Catalina Pérez descarta renunciar y acusa “aprovechamiento político” por moción de censura en su contra

La tarde de este lunes, la diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, descartó renunciar a su cargo y acusó “aprovechamiento político” por la moción de censura presentada en su contra por la UDI para cesar su vicepresidencia de la Cámara.

Las palabras de la parlamentaria se dan luego de recibir cuestionamientos respecto de la polémica por el millonario convenio firmado entre Fundación Democracia Viva, que dirige su pareja, Daniel Andrade, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y que generó la renuncia del seremi de la cartera en Antofagasta, Carlos Contreras.

“No me parece bien…”

Bajo ese contexto, a través de un punto de prensa en el Congreso, la diputada Pérez expuso: “No tengo ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres adultos, exfuncionarios de la administración del Estado”.

“No me parece bien, no estoy disponible a tolerar, a aceptar, que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que comenten terceros”, agregó la congresista RD.

“Yo he construido una carrera política con muchísimo esfuerzo, basada en muchas ocasiones en cómo elevamos los estándares de probidad y transparencia, y eso no cambia cuando se es parte del círculo cercano, en eso no puede haber dobles discursos”, complementó la diputada.

Consultada si en algún momento intercesión para la generación de estos convenios, Catalina Pérez sostuvo: “Yo soy sumamente tajante en esto, yo no tengo ninguna injerencia, participación o interés en lo que aquí se ha suscrito, y esas responsabilidades la deben asumir quienes corresponden, ambos hombres adultos, yo no estoy disponible a aceptar que una mujer tenga que responder por actos de hombres, ahí marco un límite”.

“Aprovechamiento político”

Respecto a una posible renuncia, la parlamentaria descartó dejar el cargo. “Uno renuncia cuando ha cometido un error, o no ha obrado bien, y en este caso, no ocurre ninguna de las dos cosas”.

En esa línea, la diputada Catalina Pérez respondió a la moción de censura presentada por la UDI y acusó “aprovechamiento político” de la situación, por lo que llamó a “respetar el acuerdo administrativo” para la integración de la mesa.

“A la mesa le quedan pocas semanas y voy a seguir ocupando mi lugar hasta que mis colegas lo estimen conveniente”, cerró la militante de RD.