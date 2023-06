Poco antes de la Cuenta Pública 2023, el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke habló en ADN Hoy sobre la posición en la que se encuentra Chile Vamos a recibir el discurso del Mandatario: “El clima es tan variable. A veces se dicen muchas cosas y el Gobierno tiene aquí una suerte de complejo de ‘Dr. Jekyll y mr. Hyde'”.

La referencia literaria que hizo el congresista apunta a un sector “negociador“, como lo fue en la discusión de las 40 horas, donde “algunos aspectos uno ve que hay disposición a llegar a acuerdos, misma cosa sucedió con los subsidios del sueldo mínimo. Pero por otra parte, se endurece el discurso y se saca a la oposición al paredón, como si nosotros no hubiésemos sido una oposición que ha buscado sacar adelante al país con todos los problemas que tiene”.

Así, hay un “alma” del Gobierno “muy beligerante, muy dura”, a su juicio, y otra, “un mundo que parece más dialogante. No veo al Presidente tomar una opción por uno o por otro, sino que trata de mantenerse en una especie de equilibrio entre uno y otro. Creo que no le hace ningún bien y que explica probablemente los resultados electorales que ha tenido”.

Así las cosas, en perspectiva “hay un problema de la elección de un discurso versus las acciones que se toman. Ahí el Gobierno debió haber escuchado a aquel mundo que ha ido incorporando en la dirección del gobierno, que es el Socialismo Democrático, Tohá, Elizalde, etcétera, para darle un poco de gobernabilidad al asunto. Porque con la mera ejecución del programa de Apruebo Dignidad, el Partido Comunista y el Frente Amplio, la verdad es que las cosas no funcionan”.

“El Gobierno también tiene que atender una realidad: que hoy necesita negociar, porque es minoría. Lo han dicho analistas de izquierda: tenemos que ponernos de acuerdo con la oposición en los proyectos grandes. Estamos con problemas en las isapres, en las pensiones, con crecimiento y empleo que se viene, y necesitamos ciertas medidas. De momento, hay más promesas que acuerdos reales”, desarrolló.

Luis Silva y dichos de Pinochet

Las declaraciones del consejero ultraderechista Luis Silva, en relación a que el dictador Augusto Pinochet fue un “estadista” por el que siente admiración, Cruz-Coke dijo:

“Lo que me sorprende es que el Presidente rebaje su estatura presidencial a contestarle a un consejero constitucional desde Brasil. No me gusta estar conminado a tener que dar explicaciones o pruebas de blancura para hacer más declaraciones estridentes que lo que consiguen es crispar el diálogo que hoy no necesita la política. El diálogo de futuro no lo estamos teniendo; estamos concentrados en lo que pasó hace 50 años”.

Valora las “lecciones” que se puedan sacar de experiencias históricas, pero “creo que hay un mundo que también usufructúa el hecho político histórico, que le cuesta mucho mirar adelante”.

Ante la posibilidad de normar el negacionismo como lo han hecho 10 países del mundo, lo descarta: “Hay muy poco espacio, precisamente porque acá en general esas normas tienden a pasarse de rosca y lo que tenemos es finalmente una conculcación de ciertos derechos de expresión de las personas. Creo en la capacidad de las personas de dialogar, conversar, llegar a acuerdos. Pero esta idea de señalarle a una persona lo que puede o no decir o escribir y llevarla a un extremo finalmente puede conculcar la libertad de expresión, yo no estoy de acuerdo”.