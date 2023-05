Ministro de Justicia califica como “preocupante” que el 36% de chilenos justifique el golpe de Estado de 1973

Como “preocupante” calificó la mañana de este martes en ADN Hoy el ministro de Justicia, Luis Cordero, la cifra entregada por la encuesta Cerc-Mori que indica que el 36% de los chilenos considera que los militares tuvieron razón en dar el golpe de Estado de 1973, realizada en el marco de la conmemoración de los 50 años del hecho que se cumplen el 11 de septiembre próximo.

La encuesta, fue dada a conocer por el diario El País en Chile y apuntó que la introducción de la encuesta revela que “los acontecimientos políticos de cada momento del tiempo producen cambios en la manera en cómo se mira el pasado. Esa es la primera conclusión de estos datos. No hay un juicio permanente, categórico, sino es más bien cambiante, dependiente del presente. Lo que hemos vivido estos últimos años ha impactado de manera sustantiva nuestra visión del pasado y estos datos dan cuenta de ello“.

Preocupación por la cifra

En este contexto y al ser consultado al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos indicó que “creo que a 50 años del golpe debiéramos tener consensos básicos, uno, que quebrar el orden institucional para imponer otro es romper las bases esenciales del estado de Derecho, lo segundo es que no hay justificación para ninguna lucha política que justifique las violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.

A lo anterior, el secretario de Estado apuntó que por lo mismo el plan de búsqueda que está impulsando el gobierno del Presidente Gabriel Boric es fundamental para tener garantías de no repetición.

“Cuando hay un plan de búsqueda hay algunas cuestiones que deberían ser parte de nuestra relación civilizada y una de esas partes es que no hay contingencia, oposición, adversidad a posturas políticas que pueda justificar la desaparición forzada de personas, y ese es el objetivo del plan de búsqueda, creo que ese es un espacio sobre el que entiendo hemos tenido consenso y que la obligación del Estado es dejar que esto siga sostenido en las acciones de los familiares y que se transforme en una política del Estado permanente“. dijo el ministro Cordero.

“Justificar un quiebre institucional”

El estudio de Cerc-Mori además da cuenta de que la visión que tiene la población en general del golpe de Estado de 1973 va cambiando de acuerdo al presente, ya que en mientras en 2003 un 46% dijo que “nunca hay razón para dar un golpe”, la misma cifra subió al 65% en 2006; bajó a 54% en 2009; subió a un 68% en 2013 en la conmemoración de los 30 años y cayó en 17 puntos porcentuales en 2023. En ese sentido el estudio apunta que “no queda claro el veredicto definitivo si acaso nunca hay razón, o tenían razón (…) Chile tiene un total de 15 millones de votantes y estos datos muestran que un tercio de la población ve positivamente la dictadura de Augusto Pinochet“.

Al respecto, el ministro de Justicia puntualiza y reitera que el dato es preocupante que ya que “evidentemente implica justificar un quebre institucional y la tragedia que todo eso tuvo con posterioridad”.

“La única manera que podamos tener una democracia robusta hacia el futuro es teniendo plena consciencia de los efectos que podruce la adversidad donde el opositor político se tranforma en un enemigo, donde los deshumanizo y puedo justificar su muerte. Esta tragedia que tuvimos hace 50 años, la única manera de poder sostener una democracia futura es tener consciencia de que eso no es admisible, que es nunca más, pero sobre todo que es relevante saber sobre qué circunstancias esas personas fueron detenidas y obligadas a desaparecer no por terceros, por el Estado, y para la sanidad de la democracia futura es importante tener presente la memoria, y es la única manera de tener certeza de no repetición”, puntualizó el ministro Luis Cordero.

Escucha aquí la entrevista completa al ministro en ADN Hoy: