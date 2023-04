Ministro de Justicia apunta a que Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos “se transforme en una política permanente por parte del Estado”

En marzo pasado, el Presidente Gabriel Boric anunció el “Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos”, iniciativa en la que el ministro de Justicia, Luis Cordero, profundizó este jueves, en conversación con el diario El País, de España.

En el diálogo, el secretario de Estado contó que su padre fue carabinero de tránsito en plena dictadura militar. A ello sumó la desaparición de dos tíos de su padre: Manuel y Luis Silva Carreño. El Plan de Búsqueda, así, adquiere una historia personal.

Enmarcado en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que dio paso a la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), Cordero detalló: “Las investigaciones penales, que han llevado a condenas a sus perpetradores, abordan un aspecto específico, pero por sus características no abordan cómo las personas fueron hechas desaparecer o ejecutadas en términos sistémicos. ¿Cuál fue el tránsito por el que tuvieron que pasar mientras estuvieron en manos del Estado? Esas son informaciones de las que, en general, no disponemos”.

Luego ahondó en los objetivos: “Lo que no ha pasado hasta hoy es que el Estado chileno reúna en un solo lugar toda la información sistematizada, de modo de tener conocimiento de esas circunstancias generales en que esas personas fueron detenidas y hechas desaparecer. Detrás de esto no solo hay un tema de verdad y justicia, sino también de memoria y reparación a las víctimas y familiares. Y una manera en que la sociedad chilena debe reconocer y establecer una garantía de no repetición”.

El Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos es para el ministro “algo con lo que me daría por satisfecho”, en caso de lograrlo: “Es lo que personalmente me tiene comprometido, para que genuinamente se transforme en una política permanente por parte del Estado”.

De acuerdo a información del ministerio de Justicia, tras la dictadura cívico-militar de Pinochet aún hay 1.469 víctimas de desaparición forzada, de las cuales 1.092 son detenidas desaparecidas, además de 377 ejecutados en las mismas condiciones. De la suma de ambos, solo 307 han sido identificadas. El informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación de 1991 constató que Manuel Silva, de 44 años, fue detenido por carabineros en 29 de septiembre de 1973, luego fue llevado a la Escuela de Infantería de San Bernardo. Luis Silva, en tanto, fue detenido en 16 de octubre del mismo año.