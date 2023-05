Diputado Longton previo a la interpelación de Carolina Tohá: “Hay improvisaciones del Gobierno en abordar la delincuencia”

El diputado Andrés Longton (RN) se refirió a las temáticas que abordará en la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que será este martes y él estará a cargo.

Según consignó Emol, el parlamentario afirmó que el cuestionario de la interpelación toca puntos como “la delincuencia pura y dura; lo de inmigración, el descontrol de las fronteras; lo que pasa con nuestras policías; la macro zona sur, terrorismo; los distintos planes que está tratando de ejecutar el Gobierno“.

“Uno no puede decir que no se ha hecho nada (…). Pero creemos que ha faltado mucho y ha habido una demora negligente, una desidia que tiene principalmente que ver con un sesgo ideológico evidente, con un sector que no está acostumbrado a velar por la seguridad“, dijo.

Sobre tema de la delincuencia, Andrés Longton se mostró crítico: “Hay contradicciones e improvisaciones evidentes del Gobierno en relación a abordar el tema de la delincuencia. Y esa improvisación ha generado una inmovilidad“.

Interpelación a Carolina Tohá

Respecto a la labor de la ministra Carolina Tohá, el diputado puntualizó en que “hay un antes y un después con Izkia Siches (…) la vara había quedado muy baja”.

“Pero creemos que aún hay elementos que están en deuda y creemos que es un gobierno reactivo en materia de seguridad y que, a tropezones ha tenido que avanzar, con una oposición que ha sido muy firme“, concluyó.