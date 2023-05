Comisión del PPD tras derrota en las elecciones: “Este fracaso no es electoral, es político”

Durante la jornada de este lunes, la Comisión Política del Partido por la Democracia (PPD) publicó una declaración tras su derrota en las elecciones. “Este fracaso no es electoral, es político“, manifestaron.

Luego de conocer los resultados de las elecciones del Consejo Constitucional, desde el PPD realizaron una reflexión respecto a su derrota tras no lograr tener ningún representante electo.

“A las derrotas se las mira a la cara y no se las escabulle. Nuestra decisión buscó superar la derrota del plebiscito de septiembre pasado y no lo logramos. Nos propusimos ampliar la base social y política del progresismo y recuperar la confianza de aquella ciudadanía decepcionada con la marcha del país, pero no pudimos hacerlo“, detalló el documento.

En esa línea, agregó que “este fracaso no es electoral, es político, y en rigor cristaliza una curva que advertíamos desde noviembre de 2021″. Asimismo, aseguró que “enfrentamos una regresión conservadora que debemos considerar en profundidad, porque no sólo afecta al proceso constituyente, sino que también la marcha del gobierno y su agenda de reformas“.

“Nuestros compatriotas no quieren ni radicalización ni moderación. Lo que quieren es reestablecer un horizonte de progreso y estabilidad, que también permita ofrecer soluciones concretas y oportunas a sus demandas y aspiraciones. Es ahí donde debe estar nuestro propósito plasmado”, señaló la declaración.

Elecciones internas

Finalmente, la Comisión Política reveló que el Consejo Nacional del partido, el día 27 de mayo próximo, fijará la fecha para convocar a elecciones internas. “En esos eventos abriremos el debate para una reflexión profunda sobre lo que acontece en Chile, en nuestro sector político y en el partido“, concluyó.