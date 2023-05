Multigremial Nacional de Emprendedores niega acuerdo con el Gobierno: “El subsidio propuesto fue más bajo de lo esperado”

Durante la jornada de este miércoles, el ministro de Economía, Nicolás Grau, anunció un acuerdo con varios representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas, en torno al aumento del sueldo mínimo y los subsidios necesarios para no afectar a las empresas de menor tamaño.

El objetivo de esto es que el 2024 se logre establecer un sueldo mínimo de 500 mil pesos, y para esto se anunció una serie de subsidios diferenciados según el tamaño de la empresa.

Esta tarde el ministro de Economía @Nico_Grau junto a representantes de Gremios de MiPymes firmaron el acuerdo para el subsidio al #SalarioMínimo #MiPymes Revisa los detalles aquí 👇 pic.twitter.com/WmygFl6voK — Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (@meconomia) May 4, 2023

Pese al entusiasmo del anuncio, la Multigremial Nacional de Emprendedores señaló que “No hubo acuerdo por sueldo mínimo entre Gobierno y Mipymes”, y agregaron que “Lamentablemente el subsidio propuesto fue más bajo de lo esperado y algunos puntos clave propuestos por Mipymes que permitían flexibilizar posturas no fueron aceptados”.

No hubo acuerdo por sueldo mínimo entre Gobierno y Mipymes. Lamentablemente el subsidio propuesto fue más bajo de lo esperado y algunos puntos clave propuestos por Mipymes que permitían flexibilizar posturas no fueron aceptados. Esperamos que ahora nos escuche el Parlamento! — Multigremial Nacional de Emprendedores (@MultigremialN) May 4, 2023

En la misma línea, el presidente de la agrupación gremial, Juan Pablo Swett, escribió en su cuenta de Twitter que “No hay acuerdo del gobierno con las Mipymes, contrario a lo que declare el ministro Grau los principales gremios Pymes NO LLEGARON A ACUERDO la propuesta no recoge lo prometido por el gobierno“.

Este acuerdo es de suma relevancia, ya que en la comisión del Trabajo, de la Cámara de Diputadas y Diputados, se acordó que el proyecto de sueldo mínimo no sería aprobado en detalle de no alcanzarse un acuerdo entre el Ejecutivo y las Pymes que permita amortiguar el alza a 500 mil pesos del sueldo mínimo.