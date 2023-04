Este jueves, la senadora Fabiola Campillai (independiente) presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago la solicitud de desafuero de la diputada María Luisa Cordero, por los dichos emitidos en dos medios de comunicación que cuestionaban una verdad jurídica: que la senadora Campillai ve.

En concreto, la senadora repasa los dichos de la diputada en el podcast “Sentido Común”, de radio El Conquistador, el 21 de marzo pasado. Allí, Cordero dijo en conversación con Juan José Lavín:

“La señora Campillai ,que se descubrió que ve. ¿Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna? Porque ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega, tiene un ojo que le funciona y ella el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo y una foto le sacó una toma y la subió a las redes. Ella no es ciega total, entonces ella manda a quemar el país, manda a quemar los metros y qué sé yo. No es ciega y tiene un ojo bueno”.

Luego, replicó la misma idea en entrevista con la página Redgol:

“¿Cómo voy a ofrecer disculpas de un diagnóstico? Los médicos no podemos pedir disculpas por un diagnóstico. Yo dije: ‘Ella no es ciega, tiene un ojo que mantiene la visión’. En vez de estarme agrediendo, si fuéramos sinceramente solidarios y no una manga de cobardes acomodaticios como lo son, dirían: ‘Oye, qué bueno que mantiene la visión en un ojo'”.

De acuerdo a los argumentos expuestos por la senadora Campillai en la solicitud de desafuero, los dichos de la diputada Cordero le ocasionaron “un grave daño a mi salud psiquica y a mi honra, me retraumatiza tener que recordar lo vivido, afecta a mi familia y al mismo tiempo afecta también la honra de todos los profesionales médicos que depusieron en juicio y al propio Poder Judicial, que estableció la verdad jurídica en este caso”.

“En este contexto, las palabras de la diputada Cordero representan la primera etapa del negacionismo propuesta por el sociólogo Daniel Feirstein, esto es, la minimización o relativización de la realidad, que intenta demostrar que la realidad no es así como se dice, siendo que en mi caso existe una sentencia penal ejecutoriada dictada por un Tribunal de la República. Por ende, el peor error que pudiera cometer como víctima de violaciones a los derechos humanos y actual senadora de la República, sería naturalizar el discurso de odio y negacionista”, se lee después.

La solicitud de desafuero se enmarca en una querella por el delito de injurias graves con publicidad.