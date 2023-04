El líder del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi abordó el favorable posicionamiento del partido político en la actualidad y aseveró que próximamente podrían llegar a gobernar el país.

El ex candidato presidencial indicó en Estado Nacional que se encontraba en el país para apoyar a los candidatos a consejeros constitucionales y se mostró preocupado por las elecciones del próximo 7 de mayo.

“No se le está tomando el peso, por el cansancio de la gente, porque no se hicieron bien las cosas (…) Hay que tratar de hacer una muy buena elección para no seguir equivocándonos en este proceso y que finalmente dejemos este asunto de la nueva Constitución en stand by o en el pasado, pero no continuamente saliendo a flote”, señaló en el espacio.

En esta línea, el economista comentó sus expectativas respecto al PDG y estas elecciones: “Creemos que deberíamos estar sacando entre 1.500.000 y 1.800.000. Nos va a ir muy bien. El problema está en que la concentración de la publicidad nos puede jugar chueco, especialmente en Santiago. Deberíamos estar sacando un mínimo de cuatro y un máximo, lo cual es un resultado extraordinario para nosotros”.

“Tengo la convicción de que el PDG está creciendo fuertemente, y sí o sí vamos a ser el próximo gobierno”, expresó.