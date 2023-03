“Supuesta capacidad visual”: Johannes Kaiser pide que senadora Fabiola Campillai acredite su ceguera

Repudio y una condena transversal provocaron los dichos de la diputada María Luisa Cordero contra la senadora Fabiola Campillai, al afirmar que tenía visión en uno de sus ojos. Sin embargo, a pesar de la gravedad de su declaración, la médica cirujana que salió electa por Renovación Nacional, tuvo el apoyo de uno de sus colegas, el diputado Johannes Kaiser.

Fue en el programa Sentido Común, de Radio El Conquistador, que la Dra. Cordero afirmó sobre la senadora Campillai, “que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega“. Una declaración transversalmente repudiada, que fue respondida por la propia víctima de abuso policial.

“Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora del área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy“, respondió Fabiola Campillai en el Senado. Una congresista que perdió la visión tras recibir el disparo de una bomba lacrimógena en el rostro en noviembre del 2019, cuando esperaba la locomoción para ir a su trabajo.

Repudio transversal a los dichos de la diputada Cordero

Tras ello, hubo un respaldo y apoyo transversal hacia la senadora que salió electa como independiente. “Solidarizar con la senadora Campillai por el ataque artero que acaba de recibir de la diputada Cordero. Estamos acostumbrados a estos ataques arteros de la diputada, pero en esta ocasión se trató de un ataque inhumano, una bajeza“, sostuvo la ministra Carolina Tohá.

“Ella cuenta con nuestra solidaridad, nuestro apoyo y realmente la diputada Cordero no está en condiciones, ni siquiera en la altura para insultar a la senadora y mucha gente se siente insultada por esta declaración“, añadió después la autoridad.

Sin olvidar, que el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), también manifestó su solidaridad con la congresista Fabiola Campillai a nombre de la Corporación. “Quiero representar a todos los senadores y senadoras, y sumarme a la obligación moral que tiene la Corporación de respaldar a la senadora Campillai“.

“Y plantear a nombre de la Corporación y no solo de la comisión de Ética, hacer un pronunciamiento, siendo reflejo de lo inaceptable de estas expresiones que lo que hacen es violentar“, complementó enseguida.

Los dichos de Johannes Kaiser contra Fabiola Campillai

No obstante, hubo un congresista, que en vez de solidarizar con su colega, insistió con los cuestionamientos de la diputada Cordero. Se trata del diputado Johannes Kaiser, quien previamente ha protagonizado varias polémicas, como cuando dijo que quienes violaran a “mujeres especialmente feas” merecían “una medalla de honor del Congreso de los EE.UU.” o por sus constantes defensas a la dictadura de Pinochet.

“Las dudas producidas respecto de la supuesta capacidad visual de la senadora Campillay (sic) se aclaran fácilmente. La senadora solo necesita publicar el informe del SML que acredita su condición de no vidente“, fue lo que escribió en Twitter el diputado Johannes Kaiser contra Fabiola Campillai.