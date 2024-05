“Solo sé que está en el radar”: Julio César da pie a eventual regreso de Primer Plano junto a su emblemática dupla

Una fotografía publicada por Julio César Rodríguez remeció a los viudos de la farándula de antaño. Y es que el reconocido animador compartió a través de sus redes sociales lo que parece ser un póster del recordado programa de CHV, “Primer Plano”.

En la imagen se lee el mensaje de “Exclusivo: Primer Plano vuelve a Chilevisión” y sobre la foto JC le preguntó a sus seguidores que pensaban del enunciado. Una provocadora consulta que podría venir a tantear terreno acerca de lo que estarían gestando desde el canal.

Es que el misterioso afiche se suma a las recientes especulaciones sobre el retorno al aire del icónico programa de farándula, donde se aseguraba que “el tema está arriba de la mesa”, según revelaron desde El Filtrador.

“Entiendo que siempre es una posibilidad”

Sin embargo, consultado por “Que te lo digo”, Julio César señaló que la foto no corresponde a un anuncio oficial, por ahora. De hecho, todo se trataría de un gancho para promocionar el próximo capítulo de “Podemos Hablar”, donde participará Fran García-Huidobro.

Pese a ello, JC no descartó la posibilidad de que el programa vuelva y afirmó que la idea “está en el radar”.

“Yo no tengo idea de si Primer Plano va a volver o no va a volver, no sé qué está pasando por la cabeza de los jefes, entiendo que siempre es una posibilidad, pero subí esta fotito porque ayer terminé de grabar PH y me etiquetaron en esta foto. No es que tenga un dato de que vuelva, solo sé que está en el radar”, reconoció el animador.

Por último, al ser consultado sobre volver a conducirlo con su dupla estrella, Fran García Huidobro, el animador contestó que “claro que me gustaría conducirlo con la Francisca, siento que a las personas les gusta esa dupla, además entiendo que tienen mucha nostalgia por el programa, pero eso va a depender de cómo esté la carga laboral”, concluyó.