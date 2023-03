“El costo es mayor que el alivio”: Ministro Marcel lanza advertencia sobre sexto retiro tras insistencia de Pamela Jiles

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, rechazó nuevamente la idea de legislar un sexto retiro de ahorros de AFP, acusando que el costo de estas medidas es “mucho mayor que el alivio momentáneo que ofrecen”.

Las palabras del secretario de Estado se dan luego que la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles —una de las principales promotoras del proyecto—, comenzara una campaña en redes sociales para poner nuevamente en tabla la iniciativa.

Esto, ya que en abril vence el plazo de un año desde el rechazo al último rescate a los fondos previsionales, por lo que una nueva iniciativa puede ser presentada para su discusión en el Congreso.

Usa el hashtag #SextoRetiro y escribe a tus parlamentarios si quieres salvar tus ahorros previsionales. Es la única forma de que no te los roben. El gobierno trata de impedir el #SextoRetiro para quitarte tu plata. Como ya dijeron, “tu platita ya no será tuya” pic.twitter.com/31YlQ5lpjs — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) March 16, 2023

La advertencia del ministro

Bajo ese contexto, el pasado miércoles, en medio de su participación en la inauguración del año académico en la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales, el ministro Marcel expuso: “Hoy día es particularmente complejo (un nuevo rescate) porque cuando se produce un retiro de fondos de pensiones, las AFP no tienen guardada la plata en una caja fuerte, sino que invertida en el mercado”.

“Cuando hay retiros tienen que salir las AFP a liquidar todos esos activos y tiene un impacto directo sobre el mercado financiero”, agregó el jefe de la billetera fiscal.

En esa línea, el titular de Hacienda afirmó: “A estas alturas ya hemos constatado los costos que tienen los retiros, en términos de inflación; creo que nos podemos dar cuenta de que el costo de los retiros es mucho mayor que el alivio momentáneo que ofrecen”.

“Hay que estar conscientes de que tenemos que cuidar la economía para que esta recuperación se complete y para que baje la inflación”, complemento la autoridad de Gobierno

“Yo no manejo todas esas variables, pero si ustedes me ven a mí peleando contra los retiros de fondos de pensiones o para cerrar el proceso de reforma tributaria no es porque sea obtuso, sino porque es lo que nos va a permitir completar todo este proceso de estabilización de la economía”, cerró el ministro Mario Marcel.