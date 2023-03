Día de la Visibilidad Lésbica: Diputada Schneider rechaza posible cambio de fecha por tope con Día de la Bandera

El pasado lunes, el Presidente Gabriel Boric dio suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que establece en Chile el 9 de julio como el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica.

Este anuncio inmediatamente levantó cuestionamientos de la oposición, quienes criticaron las prioridades del Gobierno, y por sobre todo, rechazaron la elección de la fecha para la efeméride, mismo día que se conmemora el Día de la Bandera.

Un ejemplo de aquello fue lo planteado por el diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Becker, quien afirmó: “Conmovidos con lo que ocurre en Carabineros de Chile, hemos solicitado en forma permanente que se discutan los temas de seguridad en el país en forma inmediata, pero el Gobierno ha enviado hoy un proyecto de suma urgencia para la visibilidad lésbica y no contentos con esto, la fecha propuesta es el 9 de julio, el Día de la Bandera, en memoria del Combate de la Concepción”.

Los cuestionamientos al Gobierno, llevaron a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, a informar que el Ejecutivo buscará corregir la fecha.

“Es una lástima el hecho de que haya una colisión de fechas respecto del Día de la Bandera con aquel día que, legítimamente, quieren algunas y algunos parlamentarios incorporar como efeméride recordatoria como día de la dignidad lésbica en atención de una mujer que fue asesinada en razón de su condición de diversidad sexual”, expuso la secretaria de Estado.

“Hay una colisión de fechas y en ese sentido no será posible tramitar en el mismo día dos fechas que representan distintos motivos de conmemoración. Esto quiero decirlo, ocurre en todos los días, el día en que se conmemora una determinada efeméride no es tomado como fecha para la conmemoración de otra efeméride distinta”, agregó la titular de la Segpres.

Pero esta decisión no cayó bien en la diputada de Convergencia Social (CS), Emilia Schneider, quien por Twitter anunció que no apoyará el cambio de fecha para el Día de la Visibilidad Lésbica.

“Como una de las autoras del proyecto, no comparto la posición de la ministra y no apoyaré modificar la fecha”, expuso la parlamentaria en redes sociales.

“El Día de la Visibilidad Lésbica es el 9 de julio, por Mónica Briones, con o sin ley. Es por la memoria, y eso es inalterable. No se entiende ceder a la ultraderecha”, cerró la diputada Schneider.

