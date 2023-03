Presidente Boric por molestias tras el cambio de gabinete: “No son para hacerle favores ni dejar contentos a los partidos políticos”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, abordó esta noche la polémica que ha surgido en algunos partidos del Socialismo Democrático tras el cambio de gabinete.

Una de las situaciones más complejas para La Moneda tras el cambio de ministros, fue el reclamo realizado por el Partido Liberal, quienes no aprobaron el cambio de Juan Carlos García del ministerio de Obras Públicas, única cartera en manos del PL.

La salida de García significó la renuncia de Patricio Morales de la presidencia de la tienda. El Mandatario relató que tras los reclamos, se reunió con el presidente del Partido, con el diputado Vlado Mirosevic y con los dos subsecretarios del partido para abordar la situación.

“Yo entiendo la molestia del Partido Liberal”, dijo Gabriel Boric, quien agregó que desde la colectividad le pidieron “reconstruir las confianzas y yo estoy completamente disponible para ello“, en entrevista con Mega.

“Tal como me dijeron los integrantes del Partido Liberal, esto no se trata de una cuestión de cargos más, cargos menos, a mí el Partido Liberal no me está pidiendo, oye nómbrame en otra parte, el Partido Liberal lo que está diciendo es queremos tener confianza para incidir en las decisiones del gobierno en función de los principios que defendemos porque nos sentimos parte”, puntualizó el jefe de Estado.

Molestia en el Radicalismo

El Partido Radical también se mostró molesto tras el cambio de gabinete, ya que la colectividad no sumó ningún militante en los nombramientos, además de mantener en el ministerio de Minería a Marcela Hernando, quien no es cercana a la directiva del partido.

Sobre esto, el Presidente de la República expresó que “los cambios de gabinete no son para ni hacerle favores ni dejar contentos a los partidos políticos”.