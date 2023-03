Presidente Boric afirma que reprendió personalmente a ministro Ávila por polémica con diputada

La tarde de este jueves, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la polémica que enfrentó al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, con la diputada del Partido Ecologista Verde de Chile (PEV), Viviana Delgado.

El pasado 7 de marzo, la parlamentaria acusó al secretario de Estado de gritarle en medio de un altercado registrado en el Congreso Nacional. “Le estaba pidiendo un colegio en Maipú. La gente pide que por favor vaya alguien del Ministerio y del Municipio. Y no han ido, no han ido. Eso fue lo que lo reventó. Me gritó, me dijo que estaba cansado que lo vapulearan“, afirmó la diputada.

En esa línea, este jueves, el ministro Ávila comentó los hechos y expuso: “Al final de la comisión fui abordado por la diputada Delgado para prestarme nuevamente, ya lo había hecho en la sesión, el caso de una escuela de Maipú, y en la comisión yo expliqué todos los antecedentes y le reiteré en varias oportunidades, lo que nos llevó a una conversación acalorada”.

“No hubo insultos, no hubo maltrato, yo entendí que no era adecuado, porque no tengo ninguna relación de trato de esa forma (…) ayer le envié un mensaje y la llamé”, indicó.

Los dichos del Presidente

Bajo ese contexto, esta jornada desde la región de Tarapacá, el Presidente Boric comentó este hecho y confirmó haber conversado con el ministro Ávila al respecto.

“No justifico que nadie, ningún ministro le levante la voz a una diputada ni a nadie, no corresponde y el ministro ha sido personalmente reprendido”, señaló el Jefe de Estado.

“Ahora, también corresponde tener proporcionalidad respecto de cuáles son las sanciones que se hacen ante un error y en eso hay que ser más cuidadosos”, complementó.

Finalmente, el Presidente Boric se refirió al inminente cambio de gabinete y manifestó: “No voy a adelantar el cambio por la prensa, los cambios de gabinete no se anuncian,

