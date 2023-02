Revelan que administración de Jorge Sharp ha enfrentado 16 sumarios ante 50 denuncias por acoso laboral y sexual

La acusación presentada por un grupo de concejales en contra del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa, quedó “en estudio, por el término de 30 días”, por parte del Tribunal Electoral Regional (TER) el 31 de enero.

Así, el plazo para que los integrantes del TER, se pronuncien sobre esta acusación vence el 14 de marzo. Tras ello, tendrán un plazo de 15 días, con una prórroga de otros 20 días en caso de requerirlo, para dictar sentencia. Y uno de los puntos de prueba que los concejales más se procuraron de demostrar en su denuncia, es el número 24.

Este hace mención a la “efectividad de que ha habido demora en la instrucción de procedimientos sumarios y en la afirmativa participación del alcalde en la referida demora“. Y según cifras obtenidas por Ley de Transparencia, hay un total de 50 denuncias y 16 sumarios por acoso laboral, maltrato laboral y acoso sexual.

Acorde a lo consignado por La Tercera, esta información se obtuvo luego de que una ciudadana solicitó esta información al municipio. Y pese a que la gestión de Jorge Sharp se opuso a dar cuenta de esta información, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazo su reclamo de “ilegalidad” y le obligó a informar.

43 denuncias por acoso laboral, 7 por acoso sexual

Así, se saben que hay 50 denuncias, y de estas 43 son por acoso laboral y siete son por acoso sexual. Mientras que hay 16 sumarios, de los cuales 12 son por acoso laboral, dos son por maltrato laboral y otros dos son por acoso sexual. Todos estos contabilizados desde el inicio de la gestión de Sharp, en el año 2017.

Al respecto de las 43 denuncias por acoso laboral, 29 se encuentran cerradas y 13 en trámite. Mientras que, acerca de las denuncias por acoso sexual, cinco terminaron, una fue derivada a la Dirección de Asesoría Jurídica y otra fue informada “a jefatura”.

Al pedirle La Tercera más detalle al municipio sobre las denuncias por acoso sexual, señaló que cuatro implicaron la apertura de un sumario. De esta manera, uno de ellos derivó en un programa de reparación y en dos casos se solicitó la desvinculación.

A su vez, sobre los sumarios, 12 están terminados y archivados, uno está en proceso de sobreseimiento y hay tres con resolución pendiente. Y acerca sobre la resolución final de estos, seis terminaron en sobreseimiento, tres en la suspensión del empleo por 60 o 30 días y el goce del 50% de la remuneración mensual, y uno en la multa del 20% del sueldo.

La defensa del municipio de Valparaíso

Más adelante, al ser consultada la gestión del alcalde Jorge Sharp sobre si considera que las cifras informadas son normales en comparación a otros municipios, el departamento de prensa comunicó a La Tercera, que “si bien no contamos con el dato específico respecto de la tasa de denuncias y sumarios, por acoso laboral, sexual y maltrato, de otros municipios para poder comparar, lo importante es que cuando existan denuncias se investiguen“.

Luego, agregó: “Lo que podemos afirmar con seguridad es que a todas las denuncias que se realizan formalmente en la Municipalidad de Valparaíso se les da tramitación y se investigan de acuerdo al procedimiento establecido para aquello“.

“Evidentemente, algunas no prosperan por falta de antecedentes o por no ser efectivos los hechos. Y otras avanzan a una etapa posterior de sumario administrativo, el que dependiendo del mérito del proceso puede o no terminar con sanción”, complementó después.

Finalmente, sobre el punto de prueba número 24 que buscan demostrar los concejales en su acusación, en el que se hace referencia a la supuesta dilatación en la introducción de sumarios, el departamento de prensa de la municipalidad de Valparaíso, liderada por Jorge Sharp, insistió en su defensa.

“Como quedó demostrado a través de la abundante prueba aportada en el proceso que lleva adelante el TER de Valparaíso, de acuerdo a la abundante jurisprudencia de la Contraloría General de la República, la potestad disciplinaria radica en el alcalde“, indicó al comienzo.

“Lo que supone que quien detenta dicha calidad pondera el inicio o no de un determinado procedimiento disciplinario, los que, como se demostró ante el tribunal, en la gran mayoría de los casos dichos procedimientos fueron iniciados, no resultando efectivo el cargo que se imputó“, adicionó finalmente el departamento de prensa de la gestión de Sharp.