Esta mañana se realizó el Consejo Nacional por la Democracia del PPD, en el que el expresidente Ricardo Lagos intervino con una reflexión que busca “darle más fuerza al Gobierno”.

Lo anterior, en el marco de las discusiones en el Socialismo Democrático sobre si ir en una lista unitaria con el Apruebo Dignidad o en dos pactos electorales para las próximas elecciones de consejeros constitucionales.

En medio de su intervención, el exmandatario y fundador del PPD no emplazó directamente el debate en el oficialismo, en el que su partido se inclina por ir sin Apruebo Dignidad.

Sin embargo, aseguró que “la definición es clara. Me parece en consecuencia que, precisamente, para dar más fuerza al Gobierno tiene que haber una expresión fuerte y solidaria de Socialismo Democrático que el PPD está llamado a encarnar junto a las otras fuerzas”.

“Confío que así será, no es primera vez que hay este debate en las izquierdas. Es un debate permanente“, señalo Ricardo Lagos.

La reflexión de Ricardo Lagos

En medio de la intervención, el expresidente reflexionó sobre el nacimiento del partido, el fin de la dictadura y comparó la fracción de las izquierdas.

“Hoy entonces nos enfrentamos a un dilema similar”, afirmó. “No consideremos esto un drama, porque siempre en estas izquierdas han existido estas dos almas, en uno u otro sentido. Pero, en el Chile de hoy, es posible pensar que vamos a avanzar con mucha fuerza a través de nuestras ideas para poder entonces avanzar hacia una nueva etapa, precisamente bajo la dirección del Presidente Boric. Porque de eso se trata, de cómo somos capaces de arrimar más fuerzas, de ser más fuertes”.

“En ese sentido, no es dramático que para defender una coalición de gobierno entendamos que el PPD, como ha dicho nuestra presidenta, debe ser capaz de encabezar un amplio conglomerado, donde democratacristianos, radicales, socialistas democráticos puedan participar activamente, y por qué no, aquellos del liberalismo que son liberales en el auténtico sentido de la expresión”, sostuvo.

En su intervención indicó que “de eso se trata de cómo somos capaces de arrimar más fuerza, de ser más fuertes y no me cabe la menos duda de que con democratacristianos, con liberales, con radicales, con liberales, con tantos más a lo largo de Chile, poder tener entonces una demostración cuando tengamos que elegir a los constituyentes. Pero más importante cuando podamos incluir con nuestras ideas de que esta Constitución esté en condiciones de llevarnos a un estado social y democrático de derechos”.

“Pero no son 30 años, no nos engañemos, son 20 años más 10, porque en esos 20 años fuimos capaces de avanzar, de crecer y de introducir más igualdad, ahí están los números. No se trata de vivir del pasado, tenemos que ver cómo construimos este nuevo presente”, recalcó Lagos.

“Esperemos que la decisión que tome el Partido Socialista, nos ayude a que también estén a este lado”, apeló finalmente el exmandatario sobre el PS, que también se reunió hoy para definirse en esta materia.