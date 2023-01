AC contra ministro Jackson: diputado Moreira de la UDI anunció que abstendrá en votación

Este jueves se revisará la acusación constitucional presentada por parlamentarios del Partido Republicano contra del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

Si bien los Republicanos esperaban contar con 70 votos para aprobar este libelo acusatorio, incluyendo a la centroderecha y Chile Vamos, con el paso del tiempo el panorama para el grupo opositor se ha ido poniendo cuesta arriba.

Sin más, este miércoles, el diputado de la UDI, Joaquín Lavín León, integrante de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Jackson, se abstuvo, por lo que la instancia emitió un informe negativo a Sala, con tres votos en contra, uno a favor y una abstención.

Una nueva abstención

Pero el Joaquín Lavín no es el único gremialista que no votará a favor del libelo acusatorio, puesto que Cristhian Moreira también anunció su abstención.

“Yo soy bien hombrecito para mis cosas, a mí no me gusta el Gobierno, lo ha hecho mal. Me voy a abstener porque no soy partidario de que porque cae mal una persona, lo tengamos que ejecutar”, expuso el diputado de la UDI, según constató Emol.

“Basta de eso, la comunidad quiere que nos unamos y junto a las autoridades de Gobierno, hagamos las cosas que necesita la gente, sobre todo la delincuencia, que está matando a los chilenos”, agregó el parlamentario.

En tanto, el pasado 17 de enero, la bancada de Renovación Nacional anunció que rechazará la cuestión previa de la acusación constitucional, con el fin de conocer el fondo de la acusación interpuesta por los diputados republicanos.