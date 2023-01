El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, tildó de “grave” los indultos otorgados por el Gobierno a 12 detenidos durante el estallido social, además del exfrentista Jorge Mateluna.

En conversación con Palabra Que Es Noticia de Radio Futuro, el parlamentario indicó que “encuentro grave lo que hizo el Gobierno con los indultos y con la señal que dio, no solo a la sociedad, las policías sienten rabia, hay Carabineros presos por estas mismas situaciones”.

También comentó el quiebre de la mesa de seguridad, afirmando que “sentimos que toda la mesa apuntaba para un lado y el Gobierno para el otro de forma sorpresiva. Ya no podemos estar sentados al alero del Gobierno y vuelve todo a normal”.

Respecto al trabajo parlamentario en este tema, Jorge Alessandri explicó que buscarán llegar a acuerdo en tres puntos: mejorar la persecución del delito, proteger a las fuerzas policiales y unificar criterios para perseguir las drogas y el tráfico de personas.

Tribunal Constitucional

En esa línea, el diputado Alessandri confirmó que acudirán al Tribunal Constitucional por los indultos. “Al TC ya está decidido ir, la señal de fondo es que se sueltan algunas personas que cometieron delitos graves y se da una mala señal para las personas que quieran hacer destrucciones”, explicó.

“Hay muchos defectos de formas, no está fundamentado como se debiera, sólo lo firma la ministra y no el Presidente de la República como el del señor Mateluna, el de él tuvo que estar fundamentado y eso no fue así”, agregó.

Según explicó Jorge Alessandri, “queremos que el TC revise legalmente si se cumplió con la ley“.

“El caso de Mateluna es un segundo indulto y el Gobierno no lo ha explicado bien y tendrán que explicárselo al TC si está ajustado a no. Creemos que tiene que firmar siempre el Presidente, no puede delegar a la ministra Ríos“, cerró.